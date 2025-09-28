Resumo das novelas, 29/9: Rubi fica enfurecida quando Cristina comenta que recebeu flores de Caetano
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Alícia fica feliz ao ver Nandinho desdenhar Soraya. Decidida a conquistá-lo, Soraya quer enlouquecê-lo para tê-lo aos seus pés. Vitória promete proteger o rapaz dela. A caminho da escola, Nandinho é surpreendido por Soraya, que o convence a entrar em seu carro.
Vitória pede a Luís Fernando que conte a verdade sobre Soraya a Nandinho. A vilã insiste em transformá-lo em homem e declara que o ama, desafiando-o a enfrentar os pais por ela. Alícia vê os dois juntos e chora. Vitória descobre que Nandinho faltou à aula e vai procurá-lo na casa de Soraya, que o envolve num beijo.
Glenda ameaça Aldo por causa do romance dele com Soraya e diz que se vingará em Tita. Soraya alcança seu objetivo com Nandinho, mas Vitória invade sua casa em busca do jovem.
(14h45) Rubi
Rubi, insinuante, diz a Heitor que gostaria de organizar sua agenda e atender seu telefone pois assim poderia pagar o que gastou no tratamento de sua mãe. Rubi, hipócrita, diz a Maribel que pediu emprego a Heitor para poder pagar a dívida que tem com ele.
Rubi fica enfurecida quando Cristina comenta que recebeu flores de Caetano e que aceitou seu convite para sair. Alessandro comenta com Heitor que Rubi está à procura de um homem rico que possa lhe proporcionar uma vida de rainha.
Heitor comenta que Rubi pediu insistentemente para que a deixasse trabalhar com ele e que Maribel também lhe pediu para que ajudasse sua amiga, por isso não teve outra saída a não ser contratá-la. Alessandro não consegue esconder sua indignação e procura Rubi.
Ele pergunta a Rubi o que pretende ao se aproximar de Heitor e adverte que vai vigiar todos os seus passos. Alessandro sugere a Maribel que fique a maior parte do tempo ao lado de Heitor. Rubi se insinua abertamente para Heitor.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Luis Portilla recebe alta e tentará convencer Mar a voltar para casa. Descubra se ela vai concordar depois de tudo o que passou por causa de Paula. Enquanto isso, a discussão entre Arturo e Valeria vai longe demais.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Cemre questiona Nedim sobre o motivo de ter atacado Cenk. Neriman acompanha Ceren ao ultrassom. Cenk continua com sua postura irresponsável, irritando Seniz e Agah. Cemre acusa a irmã de influenciar Nedim a brigar com Cenk.
Após ser levado da academia à empresa pelos seguranças, o sucessor dos Karaçay toma conhecimento de que suas contas foram bloqueadas pelo pai como forma de punição. Seher se esforça para controlar Ceren, que assume ter se envolvido com Cenk.
RECORD – CANAL 9
(21h) A Vida de Jó
Incomodado com um pedido dos filhos, Jó os confronta sobre suas intenções. Desconfiado, Efraim acaba expondo sua insegurança com relação a Sera.
(22h) Reis
Simei descobre quem encomendou a morte de Mefibosete e se espanta. Natan vai mais uma vez ao palácio tentar falar com Davi, mas o rei decide não atender o profeta e se revolta. Urias volta para o campo de guerra e dá tudo de si para uma batalha complicada.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Dita e Zulma se enfrentam pelo amor de Candinho. Asdrúbal finge ser uma suposta tia de Zé dos Porcos para enganar a família de Cunegundes. Candinho se instala com Policarpo na casa de Celso. Inês revela a Sandra que o Barão sobreviveu ao atentado por envenenamento.
Mirtes procura Lúcio e conta que Ernesto está preso, precisando da ajuda de Paixão. Sônia deduz que Francine e Tobias a difamaram para Lauro. Sônia indica Dita para cantar no dancing. Paixão visita Ernesto na delegacia. Sandra foge do castelo com a ajuda de Inês. Carmem sugere que Zulma prepare uma poção do amor para conquistar Candinho. Dita beija Candinho.
(19h40) Dona de Mim
Vivian e Ricardo garantem a Jaques que Rosa agiu dentro da lei. Jaques ameaça Tânia e Ricardo. Rosa conversa com Leo sobre o futuro de Sofia e da Boaz, e ambas se emocionam. Jaques pede que Isabela se aproxime de Rosa. Rosa afirma a Samuel que não precisa de uma cuidadora.
Kami e Marlon conversam com Renata sobre as investigações. Samuel torna-se o novo presidente da Boaz, e demite Jaques. Leo comemora o lançamento de sua coleção na fábrica. Samuel substitui Danilo por Pâmela. Rosa tem um episódio de confusão no meio da rua. Belarmino avisa a Jaques sobre o estado de Rosa.
(21h20) Vale Tudo
Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha.
Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.