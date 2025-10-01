Dança dos Famosos é detonada por jornalista da Globo: ‘Uma pena’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, deu nota zero para o fato do quadro da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, ser gravado na fase inicial.

“Nota zero para a decisão de exibir esta fase inicial da Dança dos Famosos gravada. Aquele calor do ao vivo só tem a favorecer a disputa, que é sempre muito acompanhada pelo público do Domingão. Uma pena“, disparou.

Nos comentários, muitos concordaram com a crítica da jornalista. “Saudades de um programa domingo ao vivo, hoje em dia ja ficamos sabendo tudo pela Internet antes de passar na TV, perde a magia!”, lamentou um perfil. “Saudades do Faustão”, radicalizou outro.

Por falar em Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa está fora da competição. O motivo? A musa fitness sofreu uma lesão enquanto dançava lambada na competição.

“Tô um pouquinho frustrada, com certeza, mas sei dentro de mim que Deus não desperdiça dor nem sonhos interrompidos. Se ele me deu forças pra chegar até aqui, tá do meu lado, com certeza segurando minha mão e preparando um novo caminho. Sei que é só uma pausa e os planos de Deus são bem maiores”, lamentou ela nas redes sociais.