Gracyanne Barbosa deixa a ‘Dança dos Famosos’ após acidente em ensaio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Musa fitness rompeu um ligamento durante apresentação de lambada e precisou passar por cirurgia no joelho no último domingo (28); confira

Clique aqui e escute a matéria

A participação de Gracyanne Barbosa na “Dança dos Famosos” chegou ao fim de forma inesperada. A musa fitness sofreu uma lesão séria no joelho durante os ensaios do programa e, após avaliação médica, foi confirmada sua saída da competição.

No domingo (28), Gracyanne deu entrada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde passou por cirurgia.

Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a lesão aconteceu enquanto ela ensaiava lambada, ritmo escolhido para a semana.

Apesar do rompimento de um ligamento, Gracyanne conseguiu concluir a coreografia e subir ao palco normalmente, mas logo em seguida passou a sentir dores intensas. A ressonância magnética apontou a necessidade do procedimento cirúrgico imediato.

Antes da confirmação oficial do afastamento, Gracyanne ainda compartilhou nas redes sociais sua preocupação em continuar no quadro. Em tom otimista, disse estar vivendo um momento feliz e cheio de aprendizados, mesmo diante das dificuldades.

Ela também relatou o instante da contusão, destacando que estava empolgada com a apresentação quando o acidente ocorreu.

A musa agradeceu ao atendimento recebido nos bastidores do Domingão e reforçou a importância da equipe médica da Globo, que prestou os primeiros cuidados até o encaminhamento ao hospital.

Agora, ela se dedica totalmente ao processo de recuperação e ficará fora da disputa, que seguirá sem uma de suas participantes mais populares.

