Gracyanne Barbosa deixa a ‘Dança dos Famosos’ após acidente em ensaio

Musa fitness rompeu um ligamento durante apresentação de lambada e precisou passar por cirurgia no joelho no último domingo (28); confira

Por Bianca Tavares Publicado em 29/09/2025 às 9:31 | Atualizado em 29/09/2025 às 9:36
Imagem de Gracyanne Barbosa
Imagem de Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram

A participação de Gracyanne Barbosa na “Dança dos Famosos” chegou ao fim de forma inesperada. A musa fitness sofreu uma lesão séria no joelho durante os ensaios do programa e, após avaliação médica, foi confirmada sua saída da competição.

No domingo (28), Gracyanne deu entrada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde passou por cirurgia.

Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a lesão aconteceu enquanto ela ensaiava lambada, ritmo escolhido para a semana.

Apesar do rompimento de um ligamento, Gracyanne conseguiu concluir a coreografia e subir ao palco normalmente, mas logo em seguida passou a sentir dores intensas. A ressonância magnética apontou a necessidade do procedimento cirúrgico imediato.

Antes da confirmação oficial do afastamento, Gracyanne ainda compartilhou nas redes sociais sua preocupação em continuar no quadro. Em tom otimista, disse estar vivendo um momento feliz e cheio de aprendizados, mesmo diante das dificuldades.

Ela também relatou o instante da contusão, destacando que estava empolgada com a apresentação quando o acidente ocorreu.

A musa agradeceu ao atendimento recebido nos bastidores do Domingão e reforçou a importância da equipe médica da Globo, que prestou os primeiros cuidados até o encaminhamento ao hospital.

Agora, ela se dedica totalmente ao processo de recuperação e ficará fora da disputa, que seguirá sem uma de suas participantes mais populares.

