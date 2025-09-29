Ex-mulher de Chico Anysio revela que humorista tentou impedir seu ensaio nua na Playboy

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Alcione Mazzeo, ex-mulher de Chico Anysio (1931-2012), participou da série documental Chico Anysio: Um Homem À Procura de um Personagem, no Globoplay, e surpreendeu ao ter detalhado os bastidores do seu ensaio nua para a extinta revista Playboy.

Na ocasião, mãe de Bruno Mazzeo, que também é diretora da produção, lembrou o momento em que decidiu participar. “Quando a gente já estava no processo de separação, a Playboy me chamou para fotografar. Aí eu perguntei: ‘Chico, o que você acha?’. Ele falou: ‘Tudo bem'”, iniciou a ex-modelo.

“Quando ele viu que o negócio seguiu, acho que aquilo foi, sabe, movimentando dentro dele. Porque ele sempre conseguia fazer minha cabeça sem assumir. Naquele momento, ele já não tinha conseguido mais. Eu já tinha assinado. Aí ele resolveu falar”, disse Alcione Mazzeo.

Em seguida, Nizo Neto, filho de Chico Anysio, contextualizou a situação. “Ele falou: ‘Olha, eu te pago quanto a Playboy vai te pagar para você não fazer esse ensaio’. E ela fez. Foi meio que a gota d’água. Prato feito para a imprensa, né?”, relembrou ele.

VEJA MAIS: Nizo Neto expõe polêmica com o irmão, Bruno Mazzeo: “Não gosta de trabalhar”

O post Ex-mulher de Chico Anysio revela que humorista tentou impedir seu ensaio nua na Playboy foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.