Ex-mulher de Chico Anysio revela que humorista tentou impedir seu ensaio nua na Playboy
Alcione Mazzeo, ex-mulher de Chico Anysio (1931-2012), participou da série documental Chico Anysio: Um Homem À Procura de um Personagem, no Globoplay, e surpreendeu ao ter detalhado os bastidores do seu ensaio nua para a extinta revista Playboy.
Na ocasião, mãe de Bruno Mazzeo, que também é diretora da produção, lembrou o momento em que decidiu participar. “Quando a gente já estava no processo de separação, a Playboy me chamou para fotografar. Aí eu perguntei: ‘Chico, o que você acha?’. Ele falou: ‘Tudo bem'”, iniciou a ex-modelo.
“Quando ele viu que o negócio seguiu, acho que aquilo foi, sabe, movimentando dentro dele. Porque ele sempre conseguia fazer minha cabeça sem assumir. Naquele momento, ele já não tinha conseguido mais. Eu já tinha assinado. Aí ele resolveu falar”, disse Alcione Mazzeo.
Em seguida, Nizo Neto, filho de Chico Anysio, contextualizou a situação. “Ele falou: ‘Olha, eu te pago quanto a Playboy vai te pagar para você não fazer esse ensaio’. E ela fez. Foi meio que a gota d’água. Prato feito para a imprensa, né?”, relembrou ele.
