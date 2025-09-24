Carol Lekker: veja fotos da participante de A’ Fazenda 17? nua na Playboy
Carol Lekker é uma das peoas de A Fazenda 17. Diante do sucesso pelo seu comportamento explosivo no reality show rural da Record, a direção reverteu a dinâmica dos infiltrados, e efetivou a modelo como uma das participantes oficiais da temporada, na noite desta última terça-feira (23).
Natural do Acre, a beldade ganhou notoriedade nacional quando participou e venceu o Miss Bumbum Brasil 2022. Durante a competição, a nova peoa polemizou ao revelar ter feito uma “dieta do sexo” para participar do concurso.
Carol Lekker, inclusive, também já foi rainha de bateria da Unidos da Ponte. Atualmente residente na Holanda, ela costuma vir ao Brasil a trabalho, e já posou pelada para a edição da África da revista Playboy. A ex-Miss Bumbum passou por uma transformação visual radical, e, ao todo, a estimativa é de que a influenciadora tenha gastado cerca de R$ 300 mil em procedimentos estéticos até 2021.
Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu fotos inéditas de Carol Lekker nua na Playboy. Confira abaixo:
