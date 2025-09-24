fechar
Peões infiltrados deixam o jogo na noite desta terça-feira (23)

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/09/2025 às 8:48
Peões infiltrados deixam o jogo na noite desta terça-feira (23)
Peões infiltrados deixam o jogo na noite desta terça-feira (23) - Observatório da TV

Os infiltrados de A Fazenda 17, Carol Lekker e Matheus Martins, deixarão o reality show da Record na noite desta terça-feira (23). A dinâmica que inaugurou a 17ª temporada da competição rural chega ao fim antes da formação da roça.

Segundo Adriane Galisteu, os peões vão se despedir do restante do elenco e ficarão em standy-by, ou seja, à disposição caso algum peão desista do jogo ou seja expulso nas próximas semanas.

Uma dinâmica de votação deve selar o desfecho da dupla, com todos os peões opinando sobre a identidade dos infiltrados. Se cinco ou mais votarem em Carol ou Matheus, os R$ 50 mil de cada será dividido entre os que acertarem.

Caso isso não aconteça, Carol e Matheus levam para casa todo o valor restante, após os comandos acionados pela produção de A Fazenda.

