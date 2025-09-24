Peões infiltrados deixam o jogo na noite desta terça-feira (23)
Clique aqui e escute a matéria
Os infiltrados de A Fazenda 17, Carol Lekker e Matheus Martins, deixarão o reality show da Record na noite desta terça-feira (23). A dinâmica que inaugurou a 17ª temporada da competição rural chega ao fim antes da formação da roça.
Segundo Adriane Galisteu, os peões vão se despedir do restante do elenco e ficarão em standy-by, ou seja, à disposição caso algum peão desista do jogo ou seja expulso nas próximas semanas.
Uma dinâmica de votação deve selar o desfecho da dupla, com todos os peões opinando sobre a identidade dos infiltrados. Se cinco ou mais votarem em Carol ou Matheus, os R$ 50 mil de cada será dividido entre os que acertarem.
Caso isso não aconteça, Carol e Matheus levam para casa todo o valor restante, após os comandos acionados pela produção de A Fazenda.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br