Celebridades | Notícia

Cintia Dicker anuncia linha de produtos naturais e faz sucesso entre celebridades

Modelo brasileira e natural do Rio Grande do Sul, Cintia Dicker revela mais detalhes sore o novo lançamento natural inspirado no bem-estar

Por Bianca Tavares Publicado em 19/10/2025 às 10:05
Imagem de Cintia Dicker
Imagem de Cintia Dicker - WAY Model e Hericles Almeida

A nova linha de produtos naturais da Cintia Dicker virou a nova queridinha das celebridades!

Com um acervo de velas a óleos e manteigas corporais, a lista de consumidores só aumenta: Neymar, Regina Casé, Bruna Biancardi, Thiago Silva e Giovanna Lancellotti estão entre os nomes que já garantiram os produtos da modelo.

De acordo com a própria, o último pedido da loja foi mais que especial, feitos pela autora Manuela Dias. Uma encomenda de 200 velas de massagem e aromáticas para presentear o elenco da novela Vale-Tudo.

"Teve de canela e de capim-limão com bergamota", diz Cintia Dicker. Já conhecida por sua rotina saudável, Cintia junta a paixão pelo mundo fitness com o espírito empreendedor para o seu novo lançamento.

"Tudo é feito artesanalmente na minha própria casa. As velas vão de aromas como canela à bergamota, figo ou capim-limão. Acredito no poder da natureza para ajudar e melhorar o nosso corpo, mente e alma", afirma.

WAY Model e Hericles Almeida
Imagem de produtos da linha da modelo Cintia Dicker - WAY Model e Hericles Almeida

"Assim nasceu a 'Vibe Burning Essentials', com as velas e óleos que estimulam o poder dos sentidos com objetivo de trazer benefícios físicos e mentais", reflete. A linha está disponível no site oficial da marca.

Quem é Cintia Dicker?

Cintia Dicker é uma modelo brasileira, natural do Rio Grandde do Sul, que inciou a carreira ainda nos seus 15 anos de idade.

Atualmente, é esposa do surfista Pedro Scooby, com quem teve a pequena Aurora, além de concilias a carreira como modelo aos projetos voltados à saúde e ao bem-estar.

