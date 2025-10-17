Cocielo anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki após oito anos; fãs especulam
O influenciador comunicou o término em postagem no Instagram e destacou a gratidão pela história vivida ao lado da criadora de conteúdo
17/10/2025
| Atualizado em 17/10/2025 às 10:15
O influenciador Júlio Cocielo anunciou na noite desta quinta-feira (16) o fim do casamento com Tata Estaniecki, após oito anos de relacionamento.
A separação foi comunicada por meio de uma postagem no Instagram, em que o humorista compartilhou uma mensagem de carinho e respeito pela ex-companheira.
“Não foi um tempo em vão. Foram os melhores momentos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz. Faz parte”, escreveu Cocielo.
O criador de conteúdo também comentou sobre as reações dos fãs, que costumavam enxergar o casal como um exemplo de relacionamento nas redes. “Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor’. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de brincar sobre relacionamentos exatamente pra mostrar que todos passam por problemas, inclusive nós”, afirmou.
A publicação gerou grande repercussão entre os seguidores, que deixaram mensagens de apoio e carinho ao casal.
Cocielo e Tata, que começaram o relacionamento em 2016 e se casaram dois anos depois, são pais de Beatriz e Caio.
O término marca o fim de uma das uniões mais acompanhadas e queridas pelo público digital, que acompanhou de perto não apenas o crescimento pessoal e profissional dos dois, mas também a construção da família e da parceria que sempre demonstraram nas redes.
Reação dos internautas
Nas redes, os fãs do casal lamentaram a notícia e também criaram diversas teorias sobre a ocasião, especialmente pela falta da postagem ou comentários da influenciadora, que não divulgou nada na sua página pessoal.