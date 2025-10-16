Ana Castela e Zé Felipe surgem com aliança e assessoria da cantora se pronuncia pela primeira vez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois de aparecerem em uma foto juntos na academia, um detalhe do registro chamou atenção dos fãs dos cantores; entenda o que aconteceu

Ana Castela e Zé Felipe seguem como um dos assuntos mais comentados do momento no mundo do entretenimento. Dessa vez, a cantora publicou uma foto juntinha do filho do Leonardo, enquanto treinavam na academia.

Como sempre, os fãs dos dois analisaram a foto e perceberam um detalhe: a boiadeira estava com um anel semelhante ao de Zé Felipe na mão!

Em clima descontraído, Ana postou uma foto no local e ainda brincou: "Vai voltar a treinar sim".

Assessoria se pronuncia sobre anel de Ana Castela

Apesar da expectativa do público, a assessoria da boiadeira veio a público para afirmar que o objeto não é uma aliança de compromisso e sim um anel comum.

Ainda segundo o jornalista Matheus Baldi, os acessórios são feitos de ouro branco, com 72 diamantes cada e com um custo de aproximadamente de 5.950 euros por peça. O par custa cerca de R$75 mil.

Ana Castela e Zé Felipe estão namorando?

Mesmo com os rumores em alta, os dois ainda não oficializaram a relação. Ana, no entanto, já afirmou que os dois ainda estão se conhecendo melhor, aos poucos.

"A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. E como eu já falei, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: 'Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando'", contou em uma entrevista ao colunista Lucas Pasin.



Zé Felipe também declarou que está na "melhor fase" da vida, ao ser questionado sobre a resposta da cantora.