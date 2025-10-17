A Fazenda 17: Quem é Martina Sanzi, que brigou com a ex de Davi Brito?
Martina Sanzi e Tamires Assis se envolveram em uma confusão em "A Fazenda 17", inclusive com especulações sobre expulsão; saiba tudo.
Martina Sanzi deu o que falar entre os espectadores de "A Fazenda 17" ao brigar com Tamires Assis na noite de quinta-feira (16/10).
A influenciadora e a ex de Davi Brito tiveram uma discussão acalorada, que necessitou intervenção da produção.
Antes de participar do reality rural da Record, Martina já chamou atenção ao ser expulsa de outro reality.
Quem é Martina Sanzi?
A influenciadora gaúcha de 32 anos produz conteúdo sobre moda, lifestyle e bem-estar em suas redes sociais.
Com mais de 426 mil seguidores no Instagram e 128 mil no TikTok, Martina já participou de três edições do reality "De Férias com o Ex", a última delas este ano.
No programa, ela chegou, inclusive, a se envolver com o ex-BBB Nizam Hayek, que também está no elenco de "A Fazenda 17".
No último episódio do "De Férias com o Ex - Caribe VIP", exibido em maio, Martina foi expulsa pela produção após partir para agressão física contra a colega de elenco Victória Macan.
Como foi a briga entre Martina e Tamires Assis?
A confusão aconteceu antes da eliminação de Fernando na quarta roça de A Fazenda 17, quando Martina provocou os participantes batendo panelas.
O barulho acordou alguns dos peões e Tamires logo reagiu. "A barraqueira só faz isso. Fracasso humano. Tem que nascer de novo", disse.
Na troca de insultos, Martina chegou a comparar a rival com Isabelle Nogueira, ex-BBB que também é cunhã poranga do Festival de Parintins.
"Samambaia, não fede nem cheira, sombra de macho, nunca será Isabelle", disse.
A briga se agravou quando Tamires apontou um desodorante spray para a rival, que jogou hidratante na outra peoa. As duas chegaram a se tocar, o que gerou especulações sobre expulsão.
A produção logo interviu. "Atenção! Comportamento inadequado. Separem-se imediatamente", disse a voz utilizada para avisos na casa.