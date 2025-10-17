A Fazenda 17: Guilherme Boury desabafa sobre Dudu Camargo: ‘Ardiloso’
Guilherme Boury, que foi eliminado em A Fazenda 17, confessou que vê Dudu Camargo como o maior jogador do programa na atual edição. Ele chegou a se referir ao ex-apresentador do SBT como uma pessoa “ardilosa”.
“O maior jogador ali é o Dudu. É um cara articulador, ardiloso, sabe do entretenimento, sabe o que tem que fazer ali dentro. Mas eu não bati com o jeito dele, não. Não faz muito o meu jogo… Ele é uma pessoa muito forte no jogo. Provavelmente, se a Yoná não estivesse com o Dudu, acredito que ela teria saído”, desabafou em entrevista à Quem.
O ator também detonou Yoná. Ele encara a ex-colega de confinamento como a “pior jogadora” da atual edição.
“Ela tem pautas vazias, mente, inventa história. Ela falou que eu a perseguia pela casa. Vejo a Yoná como a pior jogadora. É de fazer loucura, inventar pautas, mentiras. A Yoná mente, não sei se é mitomaníaca, mas ela inventa histórias e acredita na narrativa dela, e parece que o Brasil está adorando isso, a narrativa da loucura”, disparou.
