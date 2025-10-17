Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guilherme Boury, que foi eliminado em A Fazenda 17, confessou que vê Dudu Camargo como o maior jogador do programa na atual edição. Ele chegou a se referir ao ex-apresentador do SBT como uma pessoa “ardilosa”.

“O maior jogador ali é o Dudu. É um cara articulador, ardiloso, sabe do entretenimento, sabe o que tem que fazer ali dentro. Mas eu não bati com o jeito dele, não. Não faz muito o meu jogo… Ele é uma pessoa muito forte no jogo. Provavelmente, se a Yoná não estivesse com o Dudu, acredito que ela teria saído”, desabafou em entrevista à Quem.

O ator também detonou Yoná. Ele encara a ex-colega de confinamento como a “pior jogadora” da atual edição.

“Ela tem pautas vazias, mente, inventa história. Ela falou que eu a perseguia pela casa. Vejo a Yoná como a pior jogadora. É de fazer loucura, inventar pautas, mentiras. A Yoná mente, não sei se é mitomaníaca, mas ela inventa histórias e acredita na narrativa dela, e parece que o Brasil está adorando isso, a narrativa da loucura”, disparou.

O post A Fazenda 17: Guilherme Boury desabafa sobre Dudu Camargo: ‘Ardiloso’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.