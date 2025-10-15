A Fazenda 17: Maria Caporusso acusa Fernando Sampaio de ofensas e gesto obsceno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após uma sequência de desentendimentos com outros participantes, Fernando Sampaio voltou a ser o centro das atenções ao entrar em conflito com Maria

As tensões seguem em alta dentro de A Fazenda 17.

Durante uma conversa com Nizam Hayek, a influencer acusou o ator de tê-la ofendido verbalmente e feito um gesto obsceno durante uma discussão.

“Ele falou: ‘Sabe o que você é? Uma pta!’. Aí deu uma pausa, e falou ‘uma santa pta’. Eu estava do lado! Foi na mesma treta que ele fez assim, não sei o quê meu p*u, e segurou! Ele segurou a genitália. Aqui isso aqui é moda, porque todo mundo faz isso aqui, que eu acho ridículo”, relatou Maria.

A empresária reforçou a acusação mencionando o apoio de outra participante. “Mas ele segurou, eu vi ele segurando! Eu perguntei pra Tamires, que não me deixa mentir: ‘Ele pegou ou não pegou no p*u dele?’. Ela falou: ‘Pegou sim, você não errou em nada!’. E ele falou: ‘Sabe o que essa mulher é? Uma p*ta! Uma santa p*ta’. Pô, eu não estou louca, cara. Pra mim é muito sério isso”.

Durante o diálogo, Nizam reagiu com ironia.

“Esses dialetos, né, Brasil”, disse, sendo prontamente contestado por Maria. “Não, não é dialeto. Primeiro ele falou p*ta, depois meteu o dialeto”. O ex-BBB ainda completou. “Mesmo que fosse o dialeto, mano!”.

O clima tenso reforça a sequência de atritos envolvendo Fernando dentro do confinamento — o ator já havia protagonizado conflitos com Tamires Assis, Gaby Spanic, Yoná Sousa e o próprio Nizam Hayek, que recentemente o acusou de assédio virtual fora do programa.





