A Fazenda 17: Will afasta rumores de romance com Duda Wendling e revela preferência por mulheres mais maduras
Durante uma conversa descontraída com Saory Cardoso, Will deixou claro que não tem interesse amoroso em Duda Wendling, colocando fim às especulações sobre uma possível aproximação entre os dois dentro do reality.
O modelo afirmou que a atriz “não faz o perfil” dele e explicou que prefere mulheres mais maduras.
“Não curto muito as novinhas”, declarou Will, quando questionado por Saory sobre uma possível “conchinha” com Duda.
A cirurgiã-dentista, aproveitando o momento, quis saber a opinião dele sobre mulheres de 29 anos — idade que coincide com a dela. O modelo respondeu sem hesitar: “Na medida”.
A fala de Will acabou gerando brincadeiras entre os peões, que notaram o clima leve entre os dois e especularam sobre uma nova afinidade surgindo dentro da sede.