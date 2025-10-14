A Fazenda 17: Will afasta rumores de romance com Duda Wendling e revela preferência por mulheres mais maduras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante uma conversa descontraída com Saory Cardoso, Will deixou claro que não tem interesse amoroso em Duda Wendling

Clique aqui e escute a matéria

Durante uma conversa descontraída com Saory Cardoso, Will deixou claro que não tem interesse amoroso em Duda Wendling, colocando fim às especulações sobre uma possível aproximação entre os dois dentro do reality.

O modelo afirmou que a atriz “não faz o perfil” dele e explicou que prefere mulheres mais maduras.

“Não curto muito as novinhas”, declarou Will, quando questionado por Saory sobre uma possível “conchinha” com Duda.

A cirurgiã-dentista, aproveitando o momento, quis saber a opinião dele sobre mulheres de 29 anos — idade que coincide com a dela. O modelo respondeu sem hesitar: “Na medida”.

A fala de Will acabou gerando brincadeiras entre os peões, que notaram o clima leve entre os dois e especularam sobre uma nova afinidade surgindo dentro da sede.