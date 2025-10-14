A Fazenda 17: Guilherme Boury desabafa sobre fama de ‘planta’: ‘Eu me abalei’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Guilherme Boury, o último eliminado de A Fazenda 17, comentou sobre a fama de “planta”, que acabou prejudicando sua estadia no reality rural da Record.

“Eu me abalei em alguns momentos. Mas não tretei tanto, não causei tanto como jogar comida no chão, chamar o outro de assediador, mostrar os seios. Eu não faço essas coisas… Eu acho o Matheus uma planta, porque não joga, está sempre quieto, fazendo as coisas dele, anda se arrastando, não cozinha, não lava a louça…”, explicou em entrevista à Quem.

“Eu sou assim, na vida sou mais tranquilo. Sou um cara que evito brigas, que não vou para o embate, prefiro trocar uma ideia, então, você não vai me ver brigando. Pelo que a Dri (Adriane Galisteu, apresentadora da atração) falou, acho que não me posicionei tanto, não entrei em tantos embates. Eu não criava tretas à toa, punições à toa, não ficava querendo briga para fazer VT”, completou.

Guilherme Boury confessou que sua torcida ganhar A Fazenda 17 é para Nizam, o polêmico ex-BBB. “Ele me acolheu lá dentro, me deu dicas, conselhos. É um cara transparente, amigo, ajudou todo mundo. Um cara bom coração. Queria que ele ganhasse”, justificou.

