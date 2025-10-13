A Fazenda 17: Carol Lekker se esquece das câmeras e mostra demais ao trocar de roupa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Carol Lekker, modelo, dançarina e influenciadora digital natural do Acre, voltou a chamar atenção em A Fazenda 17. Conhecida nacionalmente após conquistar o título de Miss Bumbum 2022 e por polêmicas nas redes sociais, ela foi flagrada enquanto trocava de roupa no reality.

Ao tirar o top, ficou com os seios totalmente expostos por alguns segundos, momento que rapidamente viralizou, recebendo elogios e comentários nas redes sociais.

Carol Lekker (Foto: Reprodução/Record)

A participação de Carol no programa tem sido marcada por conflitos. Nos últimos dias, ela se envolveu em uma grande polêmica com Yoná Sousa. Durante a madrugada, após uma festa, os participantes notaram que edredons e lençóis haviam desaparecido, e Yoná admitiu ter escondido os itens como protesto contra o grupo. A situação gerou provocações, e Carol jogou água na rival e chegou a dar um selinho sem consentimento aparente, dividindo opiniões entre os confinados.

A briga atraiu atenção do público e da mídia, impulsionando a audiência da edição de sábado (11), que atingiu 5,4 pontos na Grande São Paulo entre 22h28 e 23h29, tornando A Fazenda 17 o programa mais visto fora da Globo. Apresentado por Adriane Galisteu, o reality superou concorrentes como SBT e Band no horário. A produção acompanhou o episódio de perto, mas não aplicou punição imediata, enquanto outros participantes, como Duda Wendling e Fernando Sampaio, tentaram intervir para acalmar os ânimos.

O post A Fazenda 17: Carol Lekker se esquece das câmeras e mostra demais ao trocar de roupa foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.