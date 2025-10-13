fechar
A Fazenda 17: Carol Lekker se esquece das câmeras e mostra demais ao trocar de roupa

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/10/2025 às 18:30
Carol Lekker, modelo, dançarina e influenciadora digital natural do Acre, voltou a chamar atenção em A Fazenda 17. Conhecida nacionalmente após conquistar o título de Miss Bumbum 2022 e por polêmicas nas redes sociais, ela foi flagrada enquanto trocava de roupa no reality.

Ao tirar o top, ficou com os seios totalmente expostos por alguns segundos, momento que rapidamente viralizou, recebendo elogios e comentários nas redes sociais.

Carol Lekker (Foto: Reprodução/Record)

A participação de Carol no programa tem sido marcada por conflitos. Nos últimos dias, ela se envolveu em uma grande polêmica com Yoná Sousa. Durante a madrugada, após uma festa, os participantes notaram que edredons e lençóis haviam desaparecido, e Yoná admitiu ter escondido os itens como protesto contra o grupo. A situação gerou provocações, e Carol jogou água na rival e chegou a dar um selinho sem consentimento aparente, dividindo opiniões entre os confinados.

A briga atraiu atenção do público e da mídia, impulsionando a audiência da edição de sábado (11), que atingiu 5,4 pontos na Grande São Paulo entre 22h28 e 23h29, tornando A Fazenda 17 o programa mais visto fora da Globo. Apresentado por Adriane Galisteu, o reality superou concorrentes como SBT e Band no horário. A produção acompanhou o episódio de perto, mas não aplicou punição imediata, enquanto outros participantes, como Duda Wendling e Fernando Sampaio, tentaram intervir para acalmar os ânimos.

