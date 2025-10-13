A Fazenda 17: Carol Lekker promete confronto direto com Yoná e elogia postura de Fernando
Durante uma conversa com Fernando, na manhã desta segunda-feira (13), Carol Lekker voltou a criticar Yoná Sousa
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O clima promete esquentar em A Fazenda 17, da Record TV.
Durante uma conversa com Fernando, na manhã desta segunda-feira (13), Carol Lekker voltou a criticar Yoná Sousa e garantiu que está pronta para um embate direto com a advogada.
A ex-Miss Bumbum afirmou que, se o público aprova a forma de jogar de Yoná, também deve admirar a de Fernando.
“Ela não deita para ninguém, mas você também não. O seu jogo é parecido”, comentou Carol, destacando a postura firme do ator dentro do confinamento.
Carol ainda provocou a rival, dizendo que Yoná teve sorte por ainda não enfrentá-la de frente no jogo.
“No dia que eu trazê-la, eu vou detonar”, disparou a peoa, ensaiando as falas que usaria em um possível embate.
A tensão entre Carol e Yoná vem crescendo nas últimas semanas, e a promessa de confronto direto deve movimentar ainda mais o reality rural.