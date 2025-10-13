A Fazenda 17: Carol Lekker promete confronto direto com Yoná e elogia postura de Fernando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante uma conversa com Fernando, na manhã desta segunda-feira (13), Carol Lekker voltou a criticar Yoná Sousa

O clima promete esquentar em A Fazenda 17, da Record TV.

Durante uma conversa com Fernando, na manhã desta segunda-feira (13), Carol Lekker voltou a criticar Yoná Sousa e garantiu que está pronta para um embate direto com a advogada.

A ex-Miss Bumbum afirmou que, se o público aprova a forma de jogar de Yoná, também deve admirar a de Fernando.

“Ela não deita para ninguém, mas você também não. O seu jogo é parecido”, comentou Carol, destacando a postura firme do ator dentro do confinamento.

Carol ainda provocou a rival, dizendo que Yoná teve sorte por ainda não enfrentá-la de frente no jogo.

“No dia que eu trazê-la, eu vou detonar”, disparou a peoa, ensaiando as falas que usaria em um possível embate.

A tensão entre Carol e Yoná vem crescendo nas últimas semanas, e a promessa de confronto direto deve movimentar ainda mais o reality rural.