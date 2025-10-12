A Fazenda 17: Martina Sanzi e Maria Caporusso analisam Toninho Tornado e criticam postura no jogo
As peoas afirmaram que o comediante tem potencial, mas ainda não está sabendo se posicionar da melhor forma nas votações
Durante a manhã deste domingo (12) em A Fazenda 17, Martina Sanzi e Maria Caporusso trocaram impressões sobre o jogo e aproveitaram para comentar o comportamento de Toninho Tornado.
As peoas, que estavam na Casa da Árvore, afirmaram que o comediante tem potencial, mas ainda não está sabendo se posicionar da melhor forma nas votações.
“Ele joga, só que na hora de votar, não está conseguindo se posicionar direito”, avaliou Maria Caporusso. Martina concordou e completou: “Ele é tudo na base do humor, né?”.
O comentário das participantes reflete a percepção de parte dos confinados sobre a estratégia de Toninho, que vem mantendo um perfil mais leve e bem-humorado dentro da casa, o que pode se tornar um ponto de debate nas próximas formações de roça.