A Fazenda 17: Saory Cardoso se irrita com Luiz Mesquita por causa da divisão das camas
A influenciadora demonstrou incômodo ao perceber que o lutador estava deitado na mesma cama que ela e Dudu Camargo
Mais uma discussão agitou a convivência em A Fazenda 17. Na noite deste sábado (11), Saory Cardoso se irritou com Luiz Mesquita por conta da divisão das camas no quarto da sede.
A influenciadora demonstrou incômodo ao perceber que o lutador estava deitado na mesma cama que ela e Dudu Camargo, e afirmou que a situação atrapalhava seu descanso.
Segundo Saory, dormir com três pessoas em uma única cama prejudica seu sono, o que afeta também suas tarefas diárias nos tratos com os animais.
Por isso, ela disse que, a partir daquele momento, só aceitaria dividir o espaço com mais duas pessoas em dias de revezamento.
Luiz Mesquita, por outro lado, justificou sua atitude dizendo que havia se deitado ali por falta de cobertor para dormir no chão.
O argumento, porém, não convenceu a influenciadora, que elevou o tom da conversa e disparou contra o peão. "Você é isso: folgado, inconveniente e sem noção. Todo mundo acha isso”, afirmou.
A troca de farpas rapidamente chamou a atenção dos outros participantes, que tentaram apaziguar a situação
. A cena deve ir ao ar na edição do programa deste domingo (12), prometendo mais um momento tenso na disputa pelo prêmio milionário.