Enquete A Fazenda UOL: Carol Lekker vai ganhar? Veja favorito após 3ª roça
"A Fazenda 17" mal começou, mas já tem três favoritos bem definidos à vitória, segundo enquete atualizada de portal especializado.
"A Fazenda 17" se encaminha para mais uma semana de intriga e fogo no feno!
O reality show apresentado por Adriane Galisteu exibiu na quinta (9) a terceira eliminação da temporada. Agora, três peões despontam como favoritos. Confira!
Quem já saiu da Fazenda?
- 1ª roça: Gabily - 26,95%
- 2º roça: Renata Müller - 18,96%
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
Enquete A Fazenda: Quem são os favoritos?
Atualmente, Dudu Camargo e Carol Lekker são os mais votados como favoritos no site Notícias da TV.
RANKING
1) Dudu Camargo - 42.43% dos votos
2) Carol Lekker - 21.45%
3) Yoná Sousa - 17.49%
4) Gaby Spanic - 4.25%
5) Rayane Figliuzzi - 2.73%
Quem tem menos chances de ganhar A Fazenda?
Atualmente, a funkeira Kathy Maravilha é a menos votada em enquete do Notícias da TV, com apenas 0.17% dos votos.