Enquete A Fazenda UOL: Carol Lekker vai ganhar? Veja favorito após 3ª roça

"A Fazenda 17" mal começou, mas já tem três favoritos bem definidos à vitória, segundo enquete atualizada de portal especializado.

"A Fazenda 17" se encaminha para mais uma semana de intriga e fogo no feno!

O reality show apresentado por Adriane Galisteu exibiu na quinta (9) a terceira eliminação da temporada. Agora, três peões despontam como favoritos. Confira!

Quem já saiu da Fazenda?

1ª roça: Gabily - 26,95%

2º roça: Renata Müller - 18,96%

3ª roça: Gui Boury - 22,98%

Enquete A Fazenda: Quem são os favoritos?

Atualmente, Dudu Camargo e Carol Lekker são os mais votados como favoritos no site Notícias da TV.

RANKING

1) Dudu Camargo - 42.43% dos votos

2) Carol Lekker - 21.45%

3) Yoná Sousa - 17.49%

4) Gaby Spanic - 4.25%

5) Rayane Figliuzzi - 2.73%

Quem tem menos chances de ganhar A Fazenda?

Atualmente, a funkeira Kathy Maravilha é a menos votada em enquete do Notícias da TV, com apenas 0.17% dos votos.