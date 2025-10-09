fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Clima esquenta entre Martina e Yoná após nova discussão na Sede

Durante o bate-boca, Yoná acusou Martina de sentir inveja de sua alegria e espontaneidade. A advogada reagiu de imediato, ironizando o comentário

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/10/2025 às 14:24
Martina enfrenta Yoná novamente: 'Inútil, isso que você é'
Martina enfrenta Yoná novamente: 'Inútil, isso que você é' - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

O clima voltou a ficar tenso em A Fazenda 17 após mais uma discussão entre Martina e Yoná no quarto da Sede.

As duas, que já haviam protagonizado atritos em outras ocasiões, trocaram farpas mais uma vez, deixando o ambiente pesado e os colegas constrangidos com o tom da briga.

Durante o bate-boca, Yoná acusou Martina de sentir inveja de sua alegria e espontaneidade. A advogada reagiu de imediato, ironizando o comentário.

"Só te vi sorrir uma vez, nem sei a cor do teu dente", disparou. A resposta provocou risos e tensão entre os peões que acompanhavam a cena.

Sem deixar barato, Yoná retrucou com ironia, criticando o visual da rival e afirmando que “só Dudu aguenta ela”, além de chamá-la de “imprestável” e dizer que “não serve para nada na Sede”.

A troca de ofensas marcou mais um capítulo da rivalidade entre as duas participantes, que desde o início da temporada vêm se estranhando em diferentes situações dentro do reality.

A discussão repercutiu entre os outros peões, que comentaram o comportamento explosivo das duas e temem novas confusões nos próximos dias.

Leia também

A Fazenda 17: Mesquita e Toninho questionam postura de Nizam e apontam medo do influenciador de enfrentar a Roça
reality show

A Fazenda 17: Mesquita e Toninho questionam postura de Nizam e apontam medo do influenciador de enfrentar a Roça
A Fazenda 17: Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (08/10)? Veja em tempo real
A Fazenda 17

A Fazenda 17: Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (08/10)? Veja em tempo real

Compartilhe

Tags