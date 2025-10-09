A Fazenda 17: Clima esquenta entre Martina e Yoná após nova discussão na Sede

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante o bate-boca, Yoná acusou Martina de sentir inveja de sua alegria e espontaneidade. A advogada reagiu de imediato, ironizando o comentário

O clima voltou a ficar tenso em A Fazenda 17 após mais uma discussão entre Martina e Yoná no quarto da Sede.

As duas, que já haviam protagonizado atritos em outras ocasiões, trocaram farpas mais uma vez, deixando o ambiente pesado e os colegas constrangidos com o tom da briga.

"Só te vi sorrir uma vez, nem sei a cor do teu dente", disparou. A resposta provocou risos e tensão entre os peões que acompanhavam a cena.

Sem deixar barato, Yoná retrucou com ironia, criticando o visual da rival e afirmando que “só Dudu aguenta ela”, além de chamá-la de “imprestável” e dizer que “não serve para nada na Sede”.

A troca de ofensas marcou mais um capítulo da rivalidade entre as duas participantes, que desde o início da temporada vêm se estranhando em diferentes situações dentro do reality.

A discussão repercutiu entre os outros peões, que comentaram o comportamento explosivo das duas e temem novas confusões nos próximos dias.