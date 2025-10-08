fechar
A Fazenda 17: Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (08/10)? Veja em tempo real

Quem será o novo fazendeiro ou fazendeira da semana? Confira em tempo real quem venceu a disputa desta vez no reality: Carol, Dudu ou Yoná.

Por Thallys Menezes Publicado em 08/10/2025 às 22:29 | Atualizado em 08/10/2025 às 23:31
Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda"
Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda" - Divulgação/Record

"A Fazenda 17" segue para mais uma disputa pelo título de Fazendeiro da semana!

Após uma formação da roça tensa, quatro peões estão na berlinda, e três deles competem por uma chance de escapar da berlinda. Saiba tudo.

Quem participa da Prova do Fazendeiro?

  • Carol Lekker
  • Dudu Camargo
  • Yoná Sousa

Gui foi vetado e não participa da Prova do Fazendeiro.

Quem é o novo Fazendeiro da semana?

Dudu Camargo é o fazendeiro da semana!

A roça está oficialmente formada por Carol Lekker, Gui Boury e Yoná Sousa.

