A Fazenda: Mesquita e Saory vencem a Prova de Fogo

A próxima formação da roça em A Fazenda 17 promete incendiar a sede do reality. Mesquita e Saory venceram a Prova de Fogo da semana e juntos, possuem os Poderes do Lampião desta semana na competição rural.

A Prova de Fogo foi disputada em dupla essa semana: Mesquita e Saory, Michelle e Fernando, Maria e Shia e Fabiano e Carol Lekker desceram para o campo de provas.

Os detalhes da Prova de Fogo que costuma movimentar a formação da roça desta terça-feira (07), serão exibidos no programa desta segunda-feira (06).

Se nada mudar, a fazendeira Rayane prometeu indicar a rival, Carol Lekker ou Dudu Camargo direto para a roça, diante de todos os embates que já tiveram no jogo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br