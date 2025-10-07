fechar
A Fazenda: Mesquita e Saory vencem a Prova de Fogo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/10/2025 às 8:40
A próxima formação da roça em A Fazenda 17 promete incendiar a sede do reality. Mesquita e Saory venceram a Prova de Fogo da semana e juntos, possuem os Poderes do Lampião desta semana na competição rural.

A Prova de Fogo foi disputada em dupla essa semana: Mesquita e Saory, Michelle e Fernando, Maria e Shia e Fabiano e Carol Lekker desceram para o campo de provas.

Os detalhes da Prova de Fogo que costuma movimentar a formação da roça desta terça-feira (07), serão exibidos no programa desta segunda-feira (06).

Se nada mudar, a fazendeira Rayane prometeu indicar a rival, Carol Lekker ou Dudu Camargo direto para a roça, diante de todos os embates que já tiveram no jogo.

