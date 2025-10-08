A Fazenda 17: Mesquita e Toninho questionam postura de Nizam e apontam medo do influenciador de enfrentar a Roça
Durante uma conversa na casa, Mesquita, Creo e Toninho voltaram suas críticas a Nizam, colocando em dúvida a postura do influenciador no jogo
O humorista contou que perguntou diretamente a Nizam qual seria o “medo” dele de enfrentar a Roça.
De acordo com Toninho, o influenciador estaria tentando articular votos contra Fernando para escapar da berlinda.
O peão ainda alertou Mesquita a prestar atenção no comportamento de Nizam durante as discussões: “Repara quando ele começar a subir o tom de voz”.
O lutador completou dizendo que, quando começa a perder o argumento, Nizam muda de assunto ou encerra a conversa, o que reforçou a desconfiança dos colegas sobre suas intenções no jogo.