A Fazenda 17: Carol vai ser expulsa? Atitude com Rayane pode motivar a expulsão da participante; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A discussão, que começou com críticas sobre o desempenho da modelo nas funções, acabou em uma cena polêmica que pode ter consequências no jogo

Clique aqui e escute a matéria

Um clima de tensão tomou conta da sede de A Fazenda 17 após uma briga intensa entre Carol Lekker e Rayane Figliuzzi durante as tarefas da horta.

A discussão, que começou com críticas sobre o desempenho da modelo nas funções do dia, acabou em uma cena polêmica que pode ter consequências no jogo.

Rayane, que ocupa o posto de Fazendeira da semana, decidiu adiantar que indicará Carol diretamente à Roça.

“Não faz o trabalho direito”, reclamou, ao apontar as ervas-daninhas deixadas na plantação. A empresária havia planejado indicar Saory Cardoso, mas mudou de ideia após o conflito.

Carol, visivelmente irritada com as acusações, retirou as luvas e abandonou a função.

Mesmo depois de alguns avisos, a briga seguiu com gritos e provocações até que a modelo cuspiu duas vezes em Rayane, encerrando o confronto de forma agressiva.

“Não era isso que você queria? Então, você teve o que mereceu”, disse Carol, antes de deixar o local.

Carol vai ser expulsa?

A discussão entre as peoas repercutiu nas redes sociais e alguns internautas pediram a expulsão de Carol por ela ter cuspido em Rayane.

No entanto, até o momento, a Record TV ainda não se pronunciou sobre o assunto.