A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Carol vai ser expulsa? Atitude com Rayane pode motivar a expulsão da participante; entenda

A discussão, que começou com críticas sobre o desempenho da modelo nas funções, acabou em uma cena polêmica que pode ter consequências no jogo

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/10/2025 às 13:40
Carol abandona função e cospe em Rayane
Carol abandona função e cospe em Rayane - Reprodução/RecordPlus

Um clima de tensão tomou conta da sede de A Fazenda 17 após uma briga intensa entre Carol Lekker e Rayane Figliuzzi durante as tarefas da horta.

A discussão, que começou com críticas sobre o desempenho da modelo nas funções do dia, acabou em uma cena polêmica que pode ter consequências no jogo.

Rayane, que ocupa o posto de Fazendeira da semana, decidiu adiantar que indicará Carol diretamente à Roça.

“Não faz o trabalho direito”, reclamou, ao apontar as ervas-daninhas deixadas na plantação. A empresária havia planejado indicar Saory Cardoso, mas mudou de ideia após o conflito.

Carol, visivelmente irritada com as acusações, retirou as luvas e abandonou a função.

Mesmo depois de alguns avisos, a briga seguiu com gritos e provocações até que a modelo cuspiu duas vezes em Rayane, encerrando o confronto de forma agressiva.

“Não era isso que você queria? Então, você teve o que mereceu”, disse Carol, antes de deixar o local.

Carol vai ser expulsa?

A discussão entre as peoas repercutiu nas redes sociais e alguns internautas pediram a expulsão de Carol por ela ter cuspido em Rayane.

No entanto, até o momento, a Record TV ainda não se pronunciou sobre o assunto.

