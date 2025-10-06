fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Rayane e Walério criticam comportamento de Will após festas

Empresária e estilista afirmam que o modelo perde o controle quando bebe e se aproxima das pessoas erradas

Por Bruna Oliveira Publicado em 06/10/2025 às 14:23 | Atualizado em 06/10/2025 às 14:24
Rayane e Walério criticam Will em conversa na beira da piscina
Rayane e Walério criticam Will em conversa na beira da piscina - Reprodução/RecordPlus

Durante um momento de descontração à beira da piscina, Rayane Figliuzzi e Walério Araújo aproveitaram para desabafar sobre o comportamento de Will Guimarães em A Fazenda 17.

Segundo os dois, o modelo costuma “perder a noção” quando bebe e acaba se aproximando de quem joga contra ele dentro do confinamento.

Rayane ainda mencionou Saory Cardoso, dizendo que se sentiu incomodada com os comentários da peoa sobre a amizade dela com Will.

“Ela falou que vai usar essa relação para me desestabilizar no jogo”, contou a empresária, demonstrando preocupação com a estratégia da rival.

Walério, por sua vez, reforçou que o colega precisa se atentar às próprias atitudes e pensar com mais cautela antes de confiar nas pessoas erradas. 

