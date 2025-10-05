Shia expulso de A Fazenda 17? Ator protagonizou discussão acalorada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"A Fazenda 17" teve uma enorme recentemente, com direito a acusações de agressão contra o ator Shia Phoenix, que já foi acusado de agressão.

O pós-festa em "A Fazenda 17" foi brutalmente interrompido por uma discussão explosiva entre Shia Phoenix e Wallas Arrais.

O confronto, que ocorreu na madrugada deste sábado (4/10), precisou de intervenção da produção e agora coloca o nome de Phoenix no centro de uma nova polêmica.

Shia e Wallas Arrais brigaram em A Fazenda 17

A confusão escalou rapidamente no confinamento. O estopim foi um desentendimento inicial entre outros participantes, mas a situação degringolou quando Phoenix se trancou no closet para reclamar sobre a atitude dos colegas.

Arrais entrou no cômodo interpretando que o ator estaria difamando as mulheres da casa. O choque de interpretações levou os dois a uma troca acalorada de ofensas.

O bate-boca quase descambou para a violência física, obrigando a Record TV a acionar os seguranças do reality, que tiveram que entrar na sede para separar os peões.

Arrais revelou mais tarde que a revolta aumentou após Phoenix declarar que seria capaz de agredir diversas pessoas no programa sem que elas pudessem revidar.

Após ser chamado pela produção, Shia Phoenix retornou visivelmente mais calmo, pediu desculpas pela exaltação e se retirou para dormir.

Shia já foi acusado de agressão fora do reality

Shia já foi acusado de agressão verbal pela atriz Lidi Lisboa, sua ex-namorada, em 2023.

À época, Lisboa celebrava o fim do relacionamento, que ela classificou como "muito tóxico". Ela não poupou críticas a Phoenix, chamando-o publicamente de "tóxico e agressivo".

A atriz denunciou agressão verbal, mencionando insultos pejorativos e revelando que se sentia como "um lixo" durante a relação, sendo constantemente questionada e julgada.

Lidi também participou de "A Fazenda 12", quando protagonizou uma rivalidade com a vencedora Jojo Todynho.