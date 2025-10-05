A Fazenda 17: Carol comete gafe e provoca risadas durante conversa com Fernando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Modelo tenta se reaproximar do ator, mas acaba fazendo comentário inusitado e revelando que não acredita em sua vitória

Clique aqui e escute a matéria

O clima entre Carol Lekker e Fernando Sampaio ficou descontraído — e um tanto constrangedor — durante a tarde deste domingo (5) em A Fazenda 17.

esdewwEm uma tentativa de reaproximação, a modelo acabou cometendo uma gafe que tirou o ator do sério por alguns segundos, antes de arrancar risadas dos dois.

Enquanto conversavam, Fernando brincou ao perceber algo inusitado: “Soltou com o vento bem em minha direção”, disse, provocando risadas no grupo.

O momento leve, no entanto, ganhou outro tom quando Carol tentou elogiá-lo, mas acabou sendo sincera demais. “Você tem enredo de protagonista, então deve ficar no programa por um bom tempo. Não vai ganhar, mas não será eliminado agora”, afirmou.

Fernando, mantendo o bom humor, respondeu de imediato: “Vou ganhar, sim”.