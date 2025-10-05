A Fazenda 17: Carol comete gafe e provoca risadas durante conversa com Fernando
Modelo tenta se reaproximar do ator, mas acaba fazendo comentário inusitado e revelando que não acredita em sua vitória
O clima entre Carol Lekker e Fernando Sampaio ficou descontraído — e um tanto constrangedor — durante a tarde deste domingo (5) em A Fazenda 17.
esdewwEm uma tentativa de reaproximação, a modelo acabou cometendo uma gafe que tirou o ator do sério por alguns segundos, antes de arrancar risadas dos dois.
Enquanto conversavam, Fernando brincou ao perceber algo inusitado: “Soltou com o vento bem em minha direção”, disse, provocando risadas no grupo.
O momento leve, no entanto, ganhou outro tom quando Carol tentou elogiá-lo, mas acabou sendo sincera demais. “Você tem enredo de protagonista, então deve ficar no programa por um bom tempo. Não vai ganhar, mas não será eliminado agora”, afirmou.
Fernando, mantendo o bom humor, respondeu de imediato: “Vou ganhar, sim”.