fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: 'Você foi uma decepção', diz Tamires a Creo

O desentendimento começou após o ator cobrar uma postura de "gratidão" da peoa durante a última Dinâmica de Apontamento

Por Bruna Oliveira Publicado em 05/10/2025 às 17:01
Tamires confronta Creo e desabafa: 'Você foi uma decepção'
Tamires confronta Creo e desabafa: 'Você foi uma decepção' - Repeodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

O clima voltou a esquentar em A Fazenda 17. Tamires e Creo tiveram uma conversa tensa sobre as divergências que surgiram entre eles nos últimos dias.

O desentendimento começou após o ator cobrar uma postura de “gratidão” da peoa durante a última Dinâmica de Apontamento, o que Tamires considerou uma tentativa de expor sua imagem diante dos demais.

Durante o diálogo, Creo tentou justificar sua fala, lembrando um acordo feito entre os dois durante o Resta Um.

A cunhã-poranga, no entanto, afirmou que não se sentiu acolhida pelo grupo do qual o ator faz parte e que se decepcionou com a postura dele. “Você tá querendo sujar a minha imagem a todo custo”, disparou.


Leia também

Pai de Viih Tube não receberá cachê de A Fazenda; saiba o motivo!
A Fazenda 17

Pai de Viih Tube não receberá cachê de A Fazenda; saiba o motivo!
Eliminada de A Fazenda 17, Renata Muller manda a real sobre Rayane Figliuzzi: "Só está pelo VT"
A Fazenda 17

Eliminada de A Fazenda 17, Renata Muller manda a real sobre Rayane Figliuzzi: "Só está pelo VT"

Compartilhe

Tags