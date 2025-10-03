Eliminada de A Fazenda 17, Renata Muller manda a real sobre Rayane Figliuzzi: "Só está pelo VT"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segunda eliminada de "A Fazenda 17", Renata Muller criticou a ex-companheira de reality e namorada de Belo, atual fazendeira da semana.

Clique aqui e escute a matéria

Segunda competidora a deixar "A Fazenda 17", Renata Muller, foi eliminada na segunda berlinda do programa com 18,96% dos votos.

Após sua saída, a ex-esposa do ator Victor Pecoraro participou da Live do Eliminado e expressou fortes críticas a Rayane Figliuzzi, a namorada do cantor Belo e atual fazendeira do reality.

A Fazenda 17: Renata detona namorada de Belo.

Renata classificou Rayane como falsa, muito interesseira e insuportável, citando a própria Rayane por reconhecer essa característica.

A ex-peoa criticou a falta de empatia de Rayane e sua postura arrogante dentro do confinamento, segundo o Notícias da TV.

"Claro, todo mundo tem seu lado bom e ruim, mas ela é insuportável. Ela mesma fala que é insuportável. Essa coisa dela de ter o rei na barriga, de ser a princesa do negócio, a dona da cama, uma pessoa que não tem empatia", afirmou.

Além disso, Renata afirmou que Rayane passa grande parte do tempo dormindo. A única razão pela qual ela evita ser rotulada como "planta" são os confrontos que protagoniza.

"Ela está ali só pelo VT, é o único motivo de ela estar ali, é pelo VT", disse Renata.

Esta semana, Renata acabou na roça junto com Duda Wendling e Walério Araújo, após ter sido esquecida por seus próprios aliados no Resta Um.