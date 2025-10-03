fechar
Eliminada de A Fazenda 17, Renata Muller manda a real sobre Rayane Figliuzzi: "Só está pelo VT"

Segunda eliminada de "A Fazenda 17", Renata Muller criticou a ex-companheira de reality e namorada de Belo, atual fazendeira da semana.

Por Thallys Menezes Publicado em 03/10/2025 às 21:45 | Atualizado em 03/10/2025 às 21:47
Renata Muller em A Fazenda
Renata Muller em A Fazenda - Reprodução/RecordPlus

Segunda competidora a deixar "A Fazenda 17", Renata Muller, foi eliminada na segunda berlinda do programa com 18,96% dos votos.

Após sua saída, a ex-esposa do ator Victor Pecoraro participou da Live do Eliminado e expressou fortes críticas a Rayane Figliuzzi, a namorada do cantor Belo e atual fazendeira do reality.

A Fazenda 17: Renata detona namorada de Belo.

Renata classificou Rayane como falsa, muito interesseira e insuportável, citando a própria Rayane por reconhecer essa característica.

A ex-peoa criticou a falta de empatia de Rayane e sua postura arrogante dentro do confinamento, segundo o Notícias da TV.

"Claro, todo mundo tem seu lado bom e ruim, mas ela é insuportável. Ela mesma fala que é insuportável. Essa coisa dela de ter o rei na barriga, de ser a princesa do negócio, a dona da cama, uma pessoa que não tem empatia", afirmou.

Além disso, Renata afirmou que Rayane passa grande parte do tempo dormindo. A única razão pela qual ela evita ser rotulada como "planta" são os confrontos que protagoniza.

"Ela está ali só pelo VT, é o único motivo de ela estar ali, é pelo VT", disse Renata.

Esta semana, Renata acabou na roça junto com Duda Wendling e Walério Araújo, após ter sido esquecida por seus próprios aliados no Resta Um.

