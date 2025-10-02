Que horas começa A Fazenda hoje (02/10)? Segundo peão será eliminado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fogo no feno! "A Fazenda 17" mostra nesta terça-feira (02/10) quem vai deixar o reality show da Record, após a Prova do Fazendeiro.

Clique aqui e escute a matéria

Nova eliminação em "A Fazenda 17"!

O reality rural da Record terá nesta quinta-feira (2) o resultado da segunda roça do reality, após a vitória da influenciadora Rayane Figliuzzi na Prova do Fazendeiro.

Quem se juntará à cantora Gabily no grupo de eliminados da edição?

Quem está na roça em A Fazenda 17?

Renata Muller (influenciadora e ex-esposa do ator Victor Pecoraro)

Walério Araújo (estilista)

Duda Wendling (atriz, participou de "Avenida Brasil" e "Cúmplices de Um Resgate")

Rayane Figliuzzi escapou da berlinda após vencer a Prova do Fazendeiro.

Dinâmica da semana em A Fazenda

Segunda-feira: Prova de Fogo



Terça-feira: Formação da Roça



Quarta-feira: Prova do Fazendeiro



Quinta-feira: Eliminação da Roça



Sexta-feira: Festa da Semana



Sábado: Momentos da festa e pós-festa

Horário A Fazenda hoje (02/10)

A edição da vez em "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após a novela "Reis". Após a novela, vai ao ar o Jornal da Record, às 0h15.

*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora