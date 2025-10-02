Que horas começa A Fazenda hoje (02/10)? Segundo peão será eliminado
Fogo no feno! "A Fazenda 17" mostra nesta terça-feira (02/10) quem vai deixar o reality show da Record, após a Prova do Fazendeiro.
Nova eliminação em "A Fazenda 17"!
O reality rural da Record terá nesta quinta-feira (2) o resultado da segunda roça do reality, após a vitória da influenciadora Rayane Figliuzzi na Prova do Fazendeiro.
Quem se juntará à cantora Gabily no grupo de eliminados da edição?
Quem está na roça em A Fazenda 17?
- Renata Muller (influenciadora e ex-esposa do ator Victor Pecoraro)
- Walério Araújo (estilista)
- Duda Wendling (atriz, participou de "Avenida Brasil" e "Cúmplices de Um Resgate")
Rayane Figliuzzi escapou da berlinda após vencer a Prova do Fazendeiro.
Dinâmica da semana em A Fazenda
- Segunda-feira: Prova de Fogo
- Terça-feira: Formação da Roça
- Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
- Quinta-feira: Eliminação da Roça
- Sexta-feira: Festa da Semana
- Sábado: Momentos da festa e pós-festa
Horário A Fazenda hoje (02/10)
A edição da vez em "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após a novela "Reis". Após a novela, vai ao ar o Jornal da Record, às 0h15.
*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora