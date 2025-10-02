fechar
A Fazenda | Notícia

Que horas começa A Fazenda hoje (02/10)? Segundo peão será eliminado

Fogo no feno! "A Fazenda 17" mostra nesta terça-feira (02/10) quem vai deixar o reality show da Record, após a Prova do Fazendeiro.

Por Thallys Menezes Publicado em 02/10/2025 às 19:05
Adriane Galisteu em "A Fazenda"
Adriane Galisteu em "A Fazenda" - Reprodução

Nova eliminação em "A Fazenda 17"!

O reality rural da Record terá nesta quinta-feira (2) o resultado da segunda roça do reality, após a vitória da influenciadora Rayane Figliuzzi na Prova do Fazendeiro.

Quem se juntará à cantora Gabily no grupo de eliminados da edição?

Quem está na roça em A Fazenda 17?

  • Renata Muller (influenciadora e ex-esposa do ator Victor Pecoraro)
  • Walério Araújo (estilista)
  • Duda Wendling (atriz, participou de "Avenida Brasil" e "Cúmplices de Um Resgate")

Rayane Figliuzzi escapou da berlinda após vencer a Prova do Fazendeiro.

Dinâmica da semana em A Fazenda

  • Segunda-feira: Prova de Fogo
  • Terça-feira: Formação da Roça
  • Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
  • Quinta-feira: Eliminação da Roça
  • Sexta-feira: Festa da Semana
  • Sábado: Momentos da festa e pós-festa

Horário A Fazenda hoje (02/10)

A edição da vez em "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após a novela "Reis". Após a novela, vai ao ar o Jornal da Record, às 0h15.

*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora

