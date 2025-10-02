fechar
A Fazenda 17: 'Quer falar de mim, fala na minha cara', dispara Shia para Dudu

Visivelmente irritado, o ator partiu para o confronto direto com o apresentador, acusando-o de falar pelas costas

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/10/2025 às 15:10
Shia bate de frente com Dudu
Shia bate de frente com Dudu - Reprodução/RecordPlus

A tensão tem tomado conta de A Fazenda 17.

O clima esquentou após Shia Phoenix interromper um momento descontraído de Dudu Camargo e Walério, que cantavam o clássico sertanejo Tristeza do Jeca na área comum da Sede.

Visivelmente irritado, o ator partiu para o confronto direto com o apresentador, acusando-o de falar pelas costas e desafiando-o a assumir suas falas abertamente.

“Tô vindo falar na tua cara, coisa que você não tem coragem”, disparou Shia, que em seguida elevou ainda mais o tom, chamando Dudu de “inútil” e “frouxo”.

O ataque pegou os peões de surpresa e deixou o ambiente carregado, com alguns confinados tentando entender o motivo da explosão.

Dudu responde com ironia

Dudu, por sua vez, tentou rebater de forma mais irônica, questionando a agressividade do colega e insinuando que o mau humor teria relação com a abstinência de cafeína.

“É porque você está sem café”, provocou o apresentador, em tom de deboche.

O episódio gerou desconforto entre os demais participantes, que já percebem uma crescente animosidade entre os dois peões.

