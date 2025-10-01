fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Carol elogia postura de Gaby na Roça e critica Fernando por comportamento estratégico

Durante uma conversa descontraída, Carol Lekker fez questão de enaltecer a forma como Gaby Spanic se posicionou no programa ao vivo

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/10/2025 às 17:43
Carol elogia posicionamento de Gaby durante formação da Roça
Carol elogia posicionamento de Gaby durante formação da Roça - Reprodução/RecordPlus

A formação da Roça da última terça-feira (30) segue rendendo debates intensos dentro da Sede.

Durante uma conversa descontraída, Carol Lekker fez questão de enaltecer a forma como Gaby Spanic se posicionou no programa ao vivo, elogiando a firmeza da atriz.

“O Brasil está orgulhoso”, brincou a modelo, arrancando risadas das colegas.

Para Carol, Gaby demonstrou segurança e clareza ao expor sua opinião diante dos demais peões, atitude que teria conquistado não apenas os confinados, mas também o público do lado de fora.

No entanto, o tom da conversa logo mudou quando o assunto passou a ser Fernando Sampaio.

Gaby afirmou que o comportamento do ator durante a última Dinâmica de Apontamento e na própria votação levanta suspeitas.

Para a estrela da novela A Usurpadora, Fernando parece seguir um roteiro previamente elaborado, como se estivesse atuando dentro do reality.

“Ele não é espontâneo, age de uma forma que parece calculada”, comentou.

Tàmires Assîs, que também participava do bate-papo, reforçou as desconfianças sobre o peão, mas sugeriu que sua postura pode estar ligada a uma preparação antes do programa.

Segundo a dançarina, Fernando teria se baseado em especulações envolvendo o elenco para traçar estratégias de convivência.

“Ele já usou um relacionamento conturbado que tive contra mim”, relembrou, demonstrando incômodo com a forma como o ator tem usado informações pessoais em meio às disputas.


