A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Creo e Yoná discutem após nova punição e clima esquenta na Sede

Os peões ficarão 24 horas sem gás e água encanada, consequência direta de uma atitude de Yoná, que acabou gerando desconforto em grande parte da casa

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/10/2025 às 14:29
Creo e Yoná discutem após nova punição e clima esquenta na Sede - Reprodução/RecordPlus
Creo e Yoná discutem após nova punição e clima esquenta na Sede - Reprodução/RecordPlus

A manhã foi marcada por tensão em A Fazenda 17 após mais uma punição coletiva.

Os peões ficarão 24 horas sem gás e água encanada, consequência direta de uma atitude de Yoná, que acabou gerando desconforto em grande parte da casa.

Irritado, Creo não deixou a situação passar em branco e chamou a advogada para uma conversa franca, que rapidamente se transformou em bate-boca.

O peão deixou claro que não gostou da postura de Yoná e disparou que, se a estratégia dela no jogo for acumular punições, ele fará o mesmo.

“Se o seu jogo é esse, eu também vou começar a jogar assim”, avisou Creo, demonstrando insatisfação diante do prejuízo coletivo.

Em sua defesa, Yoná explicou que sua ação foi motivada pela vontade de ajudar Tàmires, já que Will e Dudu — que está na Baia — não quiseram prestar auxílio no momento.

A advogada também ressaltou sentir-se injustiçada pela cobrança dos colegas: segundo ela, quando Will causou uma punição, ninguém o responsabilizou da mesma forma.

“Só acontece cobrança quando sou eu ou o Dudu”, reclamou.

