A Fazenda 17: Maria se preocupa com amizade abalada após comentário de Renata a Shia

A relação de confiança entre Maria Caporusso e Shia Phoenix pode estar em risco após uma conversa com Renata Müller

A relação de confiança entre Maria Caporusso e Shia Phoenix pode estar em risco após uma conversa com Renata Müller.

Durante um desabafo entre as peoas, Renata contou a Maria que havia comentado com Shia sobre ele não confiar em algumas atitudes dela.

Mesmo que a informação tenha sido passada de forma cuidadosa e inconsciente, Maria se mostrou apreensiva com as possíveis consequências dentro do confinamento.

A influenciadora explicou para Renata que a forma como a informação chegou até Shia poderia levá-lo a perceber que Maria foi a fonte, o que configuraria uma quebra de confiança significativa.

Renata, por sua vez, não se recorda se usou expressões como “me falaram” ou “fiquei sabendo” ao repassar o comentário, mas admitiu que a situação poderia gerar um mal-estar entre os colegas de confinamento.

