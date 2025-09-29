fechar
A Fazenda 17: Rayane diz que Dudu Camargo é 'muito ruim como ser humano'

Reunida no quarto com Renata Muller e Maria Caporusso, Rayane Figliuzzi não poupou críticas a Dudu Camargo, atual Fazendeiro da semana

Por Bruna Oliveira Publicado em 29/09/2025 às 12:23
‘Ele é muito ruim como ser humano’, diz Rayane sobre Dudu
'Ele é muito ruim como ser humano', diz Rayane sobre Dudu

A madrugada desta segunda-feira (29) foi marcada por mais um desabafo dentro de A Fazenda 17.

Reunida no quarto com Renata Muller e Maria Caporusso, Rayane Figliuzzi não poupou críticas a Dudu Camargo, atual Fazendeiro da semana.

Segundo a namorada de Belo, a postura de Dudu está se tornando insustentável dentro da Sede.

“Ele é muito ruim como ser humano”, disparou Rayane, afirmando que o jornalista age de forma incoerente e acaba despertando a rejeição dos demais participantes.

Apesar da forte crítica, Rayane destacou que, em sua visão, parte do grupo acaba reforçando esse comportamento.

Para a empresária de 32 anos, muitos peões “credibilizam” as atitudes consideradas “absurdas” de Dudu ao reagirem com risadas, o que transforma o embate em entretenimento para os demais.

