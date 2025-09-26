fechar
A Fazenda |

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (25)? Confira a porcentagem de rejeição da primeira eliminada no reality

Primeira Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (25/09); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a primeira peoa

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 26/09/2025 às 0:12 | Atualizado em 26/09/2025 às 0:14
A primeira Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta quinta-feira (25/09), e foi confirmada a favorita do público para quem saiu de A Fazenda. 

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 25/09? QUEM SAIU DA FAZENDA?

A primeira Roça da Fazenda 2025 foi definida e contrariando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Gabily foi escolhida pelo público como a 1ª eliminada da Fazenda 17, a peoa perdeu o reality com 26,97% dos votos.

A porcentagem dos vitoriosos da roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Fabiano Moraes e Carol Lekker.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

Enquete A Fazenda 2025: quem você quer que fique na 1ª roça?

