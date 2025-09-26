Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (25)? Confira a porcentagem de rejeição da primeira eliminada no reality
Primeira Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (25/09); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a primeira peoa
A primeira Roça de A Fazenda 17 foi definida na noite desta quinta-feira (25/09), e foi confirmada a favorita do público para quem saiu de A Fazenda.
A primeira Roça da Fazenda 2025 foi definida e contrariando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Gabily foi escolhida pelo público como a 1ª eliminada da Fazenda 17, a peoa perdeu o reality com 26,97% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da roça da Fazenda 17 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Fabiano Moraes e Carol Lekker.
