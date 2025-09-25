fechar
A Fazenda | Notícia

Enquete UOL A Fazenda atualizada agora: quem é o mais votado para sair na Roça de hoje (25/09)? Veja porcentagens de parcial

A noite desta quinta-feira (25) será marcada pela primeira eliminação de A Fazenda 17; saiba como está a votação, segundo enquetes especializadas

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/09/2025 às 15:13 | Atualizado em 25/09/2025 às 16:23
Gabily
Gabily - Reprodução/Instagram/@gabily

A noite desta quinta-feira (25) será marcada pela primeira eliminação de A Fazenda 17.

De acordo com as parciais divulgadas em enquetes como as do UOL e do NE10, a disputa está polarizada entre Carol Lekker e Fabiano Moraes, que aparecem com maior rejeição do público.

Enquanto isso, Gabily segue em posição confortável. Desde a abertura da votação, a cantora mantém uma vantagem significativa em relação aos adversários e não deve deixar a disputa nesta semana.

O que diz as enquetes?

Enquete UOL

Consultada às 15h desta quinta-feira (29), a enquete UOL, na qual o público vota em qual participante quer que permaneça no programa, aponta Fabiano Morais como eliminado. Ele totaliza apenas 30,13% dos votos.

Carol, aparece em segundo lugar, com 34,9% dos votos. Enquanto 34,97% dos internautas votaram para Gabily ficar no reality.

Enquete NE10

A enquete do NE10, consultada às 15h05 de hoje, também aponta Fabiano como o primeiro eliminado desta edição do reality. Na parcial, ele aparece com apenas 25,24% dos votos.

Carol Lekker, por sua vez, aparece com 34,68% dos votos.

Gabily tem 40,08% dos votos para ficar.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Gabily: 38%;

  • Fabiano Moraes: 35%;

  • Carol Lekker: 27%.

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

