Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/09) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (25/09), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Carol Lekker X Fabiano Moraes X Gabilly

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/09/2025 às 0:59 | Atualizado em 25/09/2025 às 1:14
Nesta quinta (25/09), a primeira roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Carol Lekker e Fabiano Moraes disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Gabily parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Carol Lekker e Fabiano Moraes, confira a seguir.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA QUINTA 25/09?

Às 01:00 da madrugada desta quinta (25/09), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 1ª Roça está entre Carol Lekker e Fabiano Moraes.

A enquete UOL já conta com mais de 2.708 votos, e Carol Lekker está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Carol Lekker é a predileta do público para ser a primeira eliminada do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Gabily - 39,88%;

  • Fabiano Moraes - 32,05%;

  • Carol Lekker - 28,06%.

*Vale ressaltar que a enquete UOL aponta a predileção do público para quem eles desejam que fique no programa. Neste caso, Carol Lekker é a menos votada a permanecer no reality, figurando com apenas 28,06% dos votos.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Gabily: 38%;

  • Fabiano Moraes: 35%;

  • Carol Lekker: 27%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2025: quem você quer que fique na 1ª roça?


*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

