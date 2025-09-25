Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/09) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (25/09), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Carol Lekker X Fabiano Moraes X Gabilly
Nesta quinta (25/09), a primeira roça de A Fazenda 17 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Carol Lekker e Fabiano Moraes disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Gabily parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Carol Lekker e Fabiano Moraes, confira a seguir.
ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA QUINTA 25/09?
Às 01:00 da madrugada desta quinta (25/09), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a 1ª Roça está entre Carol Lekker e Fabiano Moraes.
A enquete UOL já conta com mais de 2.708 votos, e Carol Lekker está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Carol Lekker é a predileta do público para ser a primeira eliminada do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 17?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
-
Gabily - 39,88%;
-
Fabiano Moraes - 32,05%;
- Carol Lekker - 28,06%.
*Vale ressaltar que a enquete UOL aponta a predileção do público para quem eles desejam que fique no programa. Neste caso, Carol Lekker é a menos votada a permanecer no reality, figurando com apenas 28,06% dos votos.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
-
Gabily: 38%;
-
Fabiano Moraes: 35%;
-
Carol Lekker: 27%.
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.