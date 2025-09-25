A Fazenda 17: Saiba por que Dudu Camargo não pode detonar o SBT
Clique aqui e escute a matéria
Dudu Camargo, atualmente em A Fazenda 17, não pode falar mal do SBT em hipótese alguma. Ele fez um acordo com a emissora de Silvio Santos, quando foi demitido em 2023, como detalhou o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Segundo o colunista, o apresentador foi demitido enquanto seu contrato estava em vigor. Para evitar pagar a multa, na época com o valor de R$ 700 mil, a emissora paulista então resolveu pagar o valor de R$ 590 mil, mas em 24 parcelas. Dudu aceitou o acordo. Inclusive, a última parcela será paga este ano em novembro.
Porém, em uma das cláusulas, que foi aceita pelo apresentador, está muito claro que ele não pode mencionar os bastidores da emissora de Silvio Santos e muito menos falar mal do seu antigo trabalho. Também está proibido citar o nome da empresa nas redes sociais. “Dudu Camargo concorda em não difamar, injuriar ou de qualquer forma atacar ou ofender a reputação do SBT, incluindo suas associadas, afiliadas, coligadas, controladoras, controladores ou emissoras que com as quais mantenha acordo operacional”, diz um trecho.
Porém, Dudu Camargo tem esquecido disso. Recentemente, em A Fazenda, ele comentou sobre sua passagem pelo SBT, em uma conversa com Luiz Mesquita, Toninho Tornado e Fabiano. Na mesma hora, ele levou uma bronca da produção.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br