A Fazenda 17: Saiba por que Dudu Camargo não pode detonar o SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Dudu Camargo, atualmente em A Fazenda 17, não pode falar mal do SBT em hipótese alguma. Ele fez um acordo com a emissora de Silvio Santos, quando foi demitido em 2023, como detalhou o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Segundo o colunista, o apresentador foi demitido enquanto seu contrato estava em vigor. Para evitar pagar a multa, na época com o valor de R$ 700 mil, a emissora paulista então resolveu pagar o valor de R$ 590 mil, mas em 24 parcelas. Dudu aceitou o acordo. Inclusive, a última parcela será paga este ano em novembro.

Porém, em uma das cláusulas, que foi aceita pelo apresentador, está muito claro que ele não pode mencionar os bastidores da emissora de Silvio Santos e muito menos falar mal do seu antigo trabalho. Também está proibido citar o nome da empresa nas redes sociais. “Dudu Camargo concorda em não difamar, injuriar ou de qualquer forma atacar ou ofender a reputação do SBT, incluindo suas associadas, afiliadas, coligadas, controladoras, controladores ou emissoras que com as quais mantenha acordo operacional”, diz um trecho.

Porém, Dudu Camargo tem esquecido disso. Recentemente, em A Fazenda, ele comentou sobre sua passagem pelo SBT, em uma conversa com Luiz Mesquita, Toninho Tornado e Fabiano. Na mesma hora, ele levou uma bronca da produção.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br