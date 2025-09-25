Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem não crava quem vai sair do de A Fazenda hoje (25/09); veja parcial de votação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (25/09) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra indecisão do público sobre peão(a)

Clique aqui e escute a matéria

A primeira Roça de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta quinta (25/09), e pela parcial de votação A Fazenda, Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily disputam voto a voto quem sai hoje do reality rural.

Somente Gabily parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece bem à frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.

A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Carol Lekker e Fabiano Moraes.

Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

BONINHO choca ao revelar lista de quem JAMAIS VAI ENTRAR no BBB

R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 25/09?



Às 19:30h desta quinta (25/09), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a primeira Roça está entre os três peões.

A enquete UOL já conta com mais de 34.785 votos, e aponta que Carol Lekker é quem vai sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.

Já na enquete do NE10, o resultado é divergente, onde Fabiano Moraes é o predileto do público para ser o primeiro eliminado de A Fazenda 2025. A diferença da nossa enquete também está na porcentagem, confira mais adiante.

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 2025?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

Fabiano Moraes - 35,74%;

Gabily - 35,69%;

*Carol Lekker - 28,57%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

Gabily - 38,40%;

Carol Lekker - 32,77%.

*Fabiano Moraes - 28,83%.

A diferença entre a enquete UOL e NE10 está na porcentagem do favorito do público para ficar no programa, no UOL o público elege como seu favorito Fabiano Moraes com 35,74, enquanto no NE10 Gabily figura na primeira posição e Fabiano Moraes aparece saindo.

Em ambas o público está divergindo em quem deseja eliminar da Roça, não podendo ser cravado se será Carol Lekker ou Fabiano Moraes.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo.

Enquete A Fazenda 2025: quem você quer que fique na 1ª roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.