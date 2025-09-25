Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem não crava quem vai sair do de A Fazenda hoje (25/09); veja parcial de votação
Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (25/09) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra indecisão do público sobre peão(a)
A primeira Roça de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta quinta (25/09), e pela parcial de votação A Fazenda, Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily disputam voto a voto quem sai hoje do reality rural.
Somente Gabily parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece bem à frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.
A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Carol Lekker e Fabiano Moraes.
Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.
R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 25/09?
Às 19:30h desta quinta (25/09), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a primeira Roça está entre os três peões.
A enquete UOL já conta com mais de 34.785 votos, e aponta que Carol Lekker é quem vai sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.
Já na enquete do NE10, o resultado é divergente, onde Fabiano Moraes é o predileto do público para ser o primeiro eliminado de A Fazenda 2025. A diferença da nossa enquete também está na porcentagem, confira mais adiante.
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 2025?
Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 17
Fabiano Moraes - 35,74%;
Gabily - 35,69%;
*Carol Lekker - 28,57%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 17
Gabily - 38,40%;
Carol Lekker - 32,77%.
*Fabiano Moraes - 28,83%.
A diferença entre a enquete UOL e NE10 está na porcentagem do favorito do público para ficar no programa, no UOL o público elege como seu favorito Fabiano Moraes com 35,74, enquanto no NE10 Gabily figura na primeira posição e Fabiano Moraes aparece saindo.
Em ambas o público está divergindo em quem deseja eliminar da Roça, não podendo ser cravado se será Carol Lekker ou Fabiano Moraes.
Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo.
Enquete A Fazenda 2025: quem você quer que fique na 1ª roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.