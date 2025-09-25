fechar
A Fazenda |

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem não crava quem vai sair do de A Fazenda hoje (25/09); veja parcial de votação

Saiba quem vai sair de A Fazenda 17 hoje (25/09) de acordo com parciais das enquetes Uol e NE10; disputa mostra indecisão do público sobre peão(a)

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/09/2025 às 19:32
- Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

A primeira Roça de A Fazenda 2025 terá a definição de quem deve permanecer no jogo nesta quinta (25/09), e pela parcial de votação A Fazenda, Carol Lekker, Fabiano Moraes e Gabily disputam voto a voto quem sai hoje do reality rural.

Somente Gabily parece não correr risco de sair, pois desde que foram abertas as votações das enquete Uol e NE10, ele aparece bem à frente da berlinda, mostrando predileção do público por ela.

A votação da enquete A Fazenda 17 está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Carol Lekker e Fabiano Moraes.

Veja a seguir quem vai sair de A Fazenda 17 hoje através das porcentagens atualizadas, e não esqueça de dar sua contribuição votando em nossa enquete no fim da matéria.

BONINHO choca ao revelar lista de quem JAMAIS VAI ENTRAR no BBB

R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 2025 ENQUETE UOL ATUALIZADA AGORA / QUEM VAI SAIR DE A FAZENDA HOJE 25/09?

Às 19:30h desta quinta (25/09), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a primeira Roça está entre os três peões.

A enquete UOL já conta com mais de 34.785 votos, e aponta que Carol Lekker é quem vai sair de A Fazenda e dar adeus ao prêmio.

Já na enquete do NE10, o resultado é divergente, onde Fabiano Moraes é o predileto do público para ser o primeiro eliminado de A Fazenda 2025. A diferença da nossa enquete também está na porcentagem, confira mais adiante. 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 2025?

Confira como está a votação de A Fazenda 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 17

  • Fabiano Moraes - 35,74%;

  • Gabily - 35,69%;

  • *Carol Lekker - 28,57%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 17

  • Gabily - 38,40%;

  • Carol Lekker - 32,77%.

  • *Fabiano Moraes - 28,83%.

A diferença entre a enquete UOL e NE10 está na porcentagem do favorito do público para ficar no programa, no UOL o público elege como seu favorito Fabiano Moraes com 35,74, enquanto no NE10 Gabily figura na primeira posição e Fabiano Moraes aparece saindo.

Em ambas o público está divergindo em quem deseja eliminar da Roça, não podendo ser cravado se será Carol Lekker ou Fabiano Moraes. 

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo.

Enquete A Fazenda 2025: quem você quer que fique na 1ª roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Leia também

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/09) de A Fazenda; saiba como está a votação
ENQUETE A FAZENDA 17

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (25/09) de A Fazenda; saiba como está a votação
A Fazenda 17: Saiba por que Dudu Camargo não pode detonar o SBT
A Fazenda 17

A Fazenda 17: Saiba por que Dudu Camargo não pode detonar o SBT

Compartilhe

Tags