Em A Fazenda 17, Tamires Assis se descuida e protagoniza flagra íntimo

Observatório dos Famosos | Notícia

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/10/2025 às 19:38
Clique aqui e escute a matéria

A modelo e dançarina Tamires Assis, de 34 anos, protagonizou um flagra íntimo em A Fazenda 17. Durante a última semana, a participante acabou se descuidando enquanto se trocava e mostrou mais do que gostaria diante das câmeras, virando assunto imediato entre os fãs do reality.

Em A Fazenda 17, Tamires Assis protagoniza flagra íntimo (Foto: Reprodução/Record Plus)

Na temporada atual, Tamires já se envolveu em polêmicas. Durante a dinâmica do Ferra Peão, no último domingo (28), ela foi alvo de ataques de Fernando Sampaio, que a interrompeu de forma agressiva, a insultou e ainda jogou água em seu rosto. A cena repercutiu negativamente e gerou revolta entre os internautas, que saíram em defesa da dançarina.

Quem é Tamires Assis?

Natural do Amazonas, Tamires conquistou visibilidade nacional em 2024, quando viveu um breve romance com o ex-BBB Davi Brito. O casal chegou a ser flagrado trocando beijos no Festival de Parintins, mas o relacionamento durou pouco mais de um mês e terminou de forma conturbada. Atualmente, ela brilha como Cunhã-Poranga do Boi Garantido, um dos papéis de maior destaque do festival, além de atuar na ONG Manaós, que presta apoio a comunidades indígenas e ribeirinhas da região.

Mais do que apenas entretenimento, a participação de Tamires em A Fazenda 17 vem mostrando sua força pessoal e seu lado ativista, já que ela também utiliza sua visibilidade para levantar bandeiras em defesa das mulheres e populações vulneráveis.

