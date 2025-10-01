fechar
A Fazenda 17: Belo revela status da relação com Rayane Figliuzzi

Casal em crise após "A Fazenda 17"? Rayane Figliuzzi está dando o que falar no reality e Belo abriu o jogo após entrada da namorada no programa.

Por Thallys Menezes Publicado em 01/10/2025 às 23:09
Belo e Rayane Figliuzzi
Belo e Rayane Figliuzzi - Reprodução/Instagram

Belo e Rayane Figliuzzi seguem firmes?

Namorados há meses, o cantor e a influenciadora já foram alvo de polêmicas fora da casa, devido a declarações de Gracyanne Barbosa, ex-esposa de Belo, sobre o artista. 

Rayane agora integra o eleco de A Fazenda 17, e vem protagonizando polêmicas e brigas no reality show da Record. 

Após as semanas turbulentas da moça no programa, Belo veio a público falar sobre o que vem aí para o relacionamento dos dois.

"Estou esperando a Ray, meu amorzinho", declarou o cantor. "Estou bem tranquilo! Sigo na minha casa, cuidando do baby", revelou, falando de Zion. 

Belo revelou ainda que não pode comentar sobre o reality devido a um contrato com a Globo, uma vez que o cantor está no elenco da próxima novela das nove, "Três Graças". Em sua estreia como ator, o artista interpreta o viúvo vingativo Misael.

Recentemente, Rayane também deu o que falar por declarações feitas dentro da Fazenda, onde ela comenta sobre as dificuldades de seu relacionamento ser constantemente comparado e associado ao nome da ex-esposa de Belo, Gracyanne Barbosa.

"Sempre vai ter o nome dela, e sempre vai ter o nome dele envolvido. Quando tem algum programa com os dois, aparecem aquelas coisas de que ele não me respeita. Mas não tem o que fazer. Eles viveram 16 anos juntos", disse, segundo o Notícias da TV.

