A Fazenda 17: Belo revela status da relação com Rayane Figliuzzi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Casal em crise após "A Fazenda 17"? Rayane Figliuzzi está dando o que falar no reality e Belo abriu o jogo após entrada da namorada no programa.

Clique aqui e escute a matéria

Belo e Rayane Figliuzzi seguem firmes?

Namorados há meses, o cantor e a influenciadora já foram alvo de polêmicas fora da casa, devido a declarações de Gracyanne Barbosa, ex-esposa de Belo, sobre o artista.

Rayane agora integra o eleco de A Fazenda 17, e vem protagonizando polêmicas e brigas no reality show da Record.

Após as semanas turbulentas da moça no programa, Belo veio a público falar sobre o que vem aí para o relacionamento dos dois.

"Estou esperando a Ray, meu amorzinho", declarou o cantor. "Estou bem tranquilo! Sigo na minha casa, cuidando do baby", revelou, falando de Zion.

Belo revelou ainda que não pode comentar sobre o reality devido a um contrato com a Globo, uma vez que o cantor está no elenco da próxima novela das nove, "Três Graças". Em sua estreia como ator, o artista interpreta o viúvo vingativo Misael.

Recentemente, Rayane também deu o que falar por declarações feitas dentro da Fazenda, onde ela comenta sobre as dificuldades de seu relacionamento ser constantemente comparado e associado ao nome da ex-esposa de Belo, Gracyanne Barbosa.

"Sempre vai ter o nome dela, e sempre vai ter o nome dele envolvido. Quando tem algum programa com os dois, aparecem aquelas coisas de que ele não me respeita. Mas não tem o que fazer. Eles viveram 16 anos juntos", disse, segundo o Notícias da TV.