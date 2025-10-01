Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (01/10)? Renata Muller, Rayane Figliuzzi e Walério Araújo disputam
"A Fazenda 17" promete muito fogo no feno! Renata Muller, Rayane Figliuzzi e Walério Araújo disputam a Prova do Fazendeiro para escapar da roça.
Quem vai escapar da roça em "A Fazenda 17"?
Com a berlinda formada, três peões ainda podem conquistar a permanência por mais uma semana na casa nesta quarta (01/10). Saiba tudo?
Quem está na roça de A Fazenda?
- Rayane Figliuzzi - Indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo
- Walério Araújo - Recebeu os 11 votos de Matheus Martins, o mais votados da casa, por meio do Poder Laranja usado por Yoná Sousa
- Renata Muller - Sobrou no Resta Um
- Duda Wendling - Puxada por Walério
Duda não participa da Prova do Fazendeiro pois foi vetada por Renata Muller.
Quem já saiu de A Fazenda 17?
Até o momento, a única eliminada foi a funkeira Gabily, que recebeu apenas 26,95% para continuar no reality.
Ela concorreu à permanência na primeira roça com Carol Lekker e Moraes.
Quem ganhou a Prova da Fazenda hoje?
Rayane Figliuzzi é a Fazendeira da semana! Ela escapou da roça, que agora é formada por Walério Araújo, Renata Muller e Duda Wendling.