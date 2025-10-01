fechar
A Fazenda | Notícia

Quem ganhou a Prova do Fazendeiro hoje (01/10)? Renata Muller, Rayane Figliuzzi e Walério Araújo disputam

"A Fazenda 17" promete muito fogo no feno! Renata Muller, Rayane Figliuzzi e Walério Araújo disputam a Prova do Fazendeiro para escapar da roça.

Publicado em 01/10/2025 às 22:07 | Atualizado em 01/10/2025 às 23:57
Renata Muller, Rayane Figliuzi e Walério Araújo em A Fazenda 17
Renata Muller, Rayane Figliuzi e Walério Araújo em A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Quem vai escapar da roça em "A Fazenda 17"?

Com a berlinda formada, três peões ainda podem conquistar a permanência por mais uma semana na casa nesta quarta (01/10). Saiba tudo?

Quem está na roça de A Fazenda?

  • Rayane Figliuzzi - Indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo
  • Walério Araújo - Recebeu os 11 votos de Matheus Martins, o mais votados da casa, por meio do Poder Laranja usado por Yoná Sousa
  • Renata Muller - Sobrou no Resta Um
  • Duda Wendling - Puxada por Walério

Duda não participa da Prova do Fazendeiro pois foi vetada por Renata Muller.

