Pai de Viih Tube não receberá cachê de A Fazenda; saiba o motivo!

A vida de Fabiano Morais, um dos peões de A Fazenda 17, não anda nada fácil. O motivo? A Justiça determinou a penhora do cachê do pai de Viih Tube, para o pagamento de uma dívida em seu nome, no valor de R$ 28,7 mil.

A decisão foi emitida nesta quinta-feira (02), e obriga a Record, emissora responsável pelo reality, a depositar em juízo, todos os valores devidos ao peão, incluindo ganhos com merchandising e premiações com provas.

O débito em nome de Fabiano tem origem em 2014, quando ele processou um homem por agressão. Na época, o empresário solicitou R$ 65 mil por danos materiais e R$ 50 mil por danos morais, mas teve o pedido negado.

A Justiça considerou que Fabiano teria incitado o conflito por ciúmes. Com a derrota no processo, ele foi obrigado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Em 2023, o pai de Viih Tube reconheceu a dívida, tentou um acordo, mas não cumpriu o pagamento das parcelas após uma entrada de 30%.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br