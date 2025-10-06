fechar
A Fazenda 17: 'Se não indicar Fernando ou Shia, será conivente', diz Dudu sobre Rayane

Apresentador analisou possíveis cenários da votação da Roça desta terça-feira (7) e apontou incoerência nas alianças dentro do jogo

Por Bruna Oliveira Publicado em 06/10/2025 às 15:29
Dudu conversa com aliadas sobre possível indicação de Rayane
Dudu conversa com aliadas sobre possível indicação de Rayane - Reprodução/RecordPlus

Durante uma conversa com Carol Lekker, Dudu analisou as movimentações que antecedem a Formação da Roça desta terça-feira (7).

Enquanto a ex-Miss Bumbum acredita que Yoná deve ser a mais votada pela casa, o apresentador discorda e vê outro desfecho possível.

Para ele, Saory certamente usará o Poder do Lampião para proteger a aliada, alterando o rumo do jogo.

Carol também especulou que Rayane, atual Fazendeira, pode indicar Dudu diretamente para a berlinda.

O apresentador, no entanto, avaliou que, caso a empresária opte por não indicar Fernando ou Shia, acabará sendo “conivente” com as últimas confusões que dominaram a Sede.

O clima de incerteza reforça o clima tenso da semana, com alianças se desfazendo e estratégias sendo reformuladas a cada nova conversa.

