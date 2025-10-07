Quem está na roça da Fazenda? Veja em tempo real quem está na terceira berlinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Noite de formação de roça em "A Fazenda 17"! A fazendeira Rayane Figliuzzi e os peões definem a terceira berlinda da temporada. Saiba tudo!

Pega fogo o feno em "A Fazenda 17"!

O reality show da Record segue para a terceira berlinda da temporada, após confusões recentes envolvendo nomes como Carol Lekker, Shia Phoenix e Yoná Sousa.

Acompanhe em tempo real quem está na roça!

Quem é a fazendeira da semana?

Rayane Figliuzzi é a atual fazendeira de "A Fazenda 17", tendo escapado da segunda roça do programa.

Namorada do cantor Belo, a influenciadora já manifestou o desejo de indicar Shia Phoenix à roça, devido ao comportamento do peão.

Quem ganhou a Prova de Fogo? Quais são os poderes do lampião?

Luiz Mesquita e Saory Cardoso foram os vencedores da Prova de Fogo no domingo (05/10).

Escolhido pelo público, o poder da Chama Laranja já foi definido: "O terceiro roceiro será definido assim: 1) escolha dois peões que não estão na roça; 2) o segundo roceiro deve puxar um deles".

Quem está na baia?

Shia Phoenix

Maria Caporusso

Fernando Sampaio

Michelle Barros

Quem já saiu de A Fazenda?

1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar

2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar

Quem está na roça de A Fazenda 17?

A formação da roça ainda não foi concluída em "A Fazenda 17". A matéria será atualizada em breve com quem está na berlinda.