fechar
A Fazenda | Notícia

Quem está na roça da Fazenda? Veja em tempo real quem está na terceira berlinda

Noite de formação de roça em "A Fazenda 17"! A fazendeira Rayane Figliuzzi e os peões definem a terceira berlinda da temporada. Saiba tudo!

Por Thallys Menezes Publicado em 07/10/2025 às 21:24
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17
Rayane Figliuzzi em A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

Pega fogo o feno em "A Fazenda 17"!

O reality show da Record segue para a terceira berlinda da temporada, após confusões recentes envolvendo nomes como Carol Lekker, Shia Phoenix e Yoná Sousa. 

Acompanhe em tempo real quem está na roça!

Quem é a fazendeira da semana?

Rayane Figliuzzi é a atual fazendeira de "A Fazenda 17", tendo escapado da segunda roça do programa. 

Namorada do cantor Belo, a influenciadora já manifestou o desejo de indicar Shia Phoenix à roça, devido ao comportamento do peão.

Quem ganhou a Prova de Fogo? Quais são os poderes do lampião?

Luiz Mesquita e Saory Cardoso foram os vencedores da Prova de Fogo no domingo (05/10).

Escolhido pelo público, o poder da Chama Laranja já foi definido: "O terceiro roceiro será definido assim: 1) escolha dois peões que não estão na roça; 2) o segundo roceiro deve puxar um deles".

Quem está na baia?

  • Shia Phoenix
  • Maria Caporusso
  • Fernando Sampaio
  • Michelle Barros

Quem já saiu de A Fazenda?

  • 1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar
  • 2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar 

Quem está na roça de A Fazenda 17?

A formação da roça ainda não foi concluída em "A Fazenda 17". A matéria será atualizada em breve com quem está na berlinda.

Leia também

A Fazenda 17: Carol vai ser expulsa? Atitude com Rayane pode motivar a expulsão da participante; entenda
reality show

A Fazenda 17: Carol vai ser expulsa? Atitude com Rayane pode motivar a expulsão da participante; entenda
A Fazenda 17: Rayane e Walério criticam comportamento de Will após festas
reality show

A Fazenda 17: Rayane e Walério criticam comportamento de Will após festas

Compartilhe

Tags