A Fazenda: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro pela segunda vez

Se tem um peão que tem sorte em A Fazenda 17, esse peão se chama Dudu Camargo. O jornalista venceu pela segunda vez a Prova do Fazendeiro, e conquistou o chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra, interior de São Paulo.

Dudu disputou a Prova do Fazendeiro com Carol Lekker e Yoná, e levou a melhor em uma competição que dependia basicamente de sorte.

A prova consistia em completar um gabarito com bolinhas coloridas retiradas de uma caixa sem visualização prévia. Quando um jogador pegava uma bolinha de cor laranja ou de outra cor indesejada, perdia a vez para outro competidor.

Dudu Camargo mostrou habilidade e muita sorte ao conseguir completar o painel rapidamente, com as cores corretas da prova. O peão garantiu o chapéu de fazendeiro pela segunda vez em A Fazenda 17.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br