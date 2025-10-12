fechar
Que horas começa A Fazenda hoje (12/10)? Veja dinâmica da semana

Após a eliminação de Guilherme Boury, "A Fazenda 17" segue mostrando a convivência e o fogo no feno dos peões; saiba o horário e dinâmica.

Por Thallys Menezes Publicado em 12/10/2025 às 18:13
"A Fazenda 17" continua com muito fogo no feno!

Neste domingo (12/10) devem ser exibidas no reality imagens da convivência na casa e também do Rancho do Fazendeiro.

Quem já saiu de A Fazenda 17?

  • 1ª roça: Gabily - 26,95%
  • 2º roça: Renata Müller - 18,96%
  • 3ª roça: Gui Boury - 22,98%

Dinâmica da semana em A Fazenda

  • Segunda-feira: Prova de Fogo
  • Terça-feira: Formação da Roça
  • Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
  • Quinta-feira: Eliminação da Roça
  • Sexta-feira: Festa da Semana
  • Sábado: Momentos da festa e pós-festa
  • Domigno: Compacto dos momentos e rancho do Fazendeiro

Horário A Fazenda hoje (12/10)

A edição de hoje "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após o Domingo Espatacular. 

*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora

