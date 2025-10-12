Que horas começa A Fazenda hoje (12/10)? Veja dinâmica da semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após a eliminação de Guilherme Boury, "A Fazenda 17" segue mostrando a convivência e o fogo no feno dos peões; saiba o horário e dinâmica.

Clique aqui e escute a matéria

"A Fazenda 17" continua com muito fogo no feno!

Neste domingo (12/10) devem ser exibidas no reality imagens da convivência na casa e também do Rancho do Fazendeiro.

Quem já saiu de A Fazenda 17?

1ª roça: Gabily - 26,95%



2º roça: Renata Müller - 18,96%



3ª roça: Gui Boury - 22,98%

Dinâmica da semana em A Fazenda

Segunda-feira: Prova de Fogo



Terça-feira: Formação da Roça



Quarta-feira: Prova do Fazendeiro



Quinta-feira: Eliminação da Roça



Sexta-feira: Festa da Semana



Sábado: Momentos da festa e pós-festa

Domigno: Compacto dos momentos e rancho do Fazendeiro

Horário A Fazenda hoje (12/10)

A edição de hoje "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após o Domingo Espatacular.

*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora