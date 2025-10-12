Que horas começa A Fazenda hoje (12/10)? Veja dinâmica da semana
Após a eliminação de Guilherme Boury, "A Fazenda 17" segue mostrando a convivência e o fogo no feno dos peões; saiba o horário e dinâmica.
Clique aqui e escute a matéria
"A Fazenda 17" continua com muito fogo no feno!
Neste domingo (12/10) devem ser exibidas no reality imagens da convivência na casa e também do Rancho do Fazendeiro.
Quem já saiu de A Fazenda 17?
- 1ª roça: Gabily - 26,95%
- 2º roça: Renata Müller - 18,96%
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98%
Leia Também
Dinâmica da semana em A Fazenda
- Segunda-feira: Prova de Fogo
- Terça-feira: Formação da Roça
- Quarta-feira: Prova do Fazendeiro
- Quinta-feira: Eliminação da Roça
- Sexta-feira: Festa da Semana
- Sábado: Momentos da festa e pós-festa
- Domigno: Compacto dos momentos e rancho do Fazendeiro
Horário A Fazenda hoje (12/10)
A edição de hoje "A Fazenda 17" vai ao ar às 22h30 na Record, após o Domingo Espatacular.
*Os horários são previsões e estão sujeitos a alterações por parte da emissora