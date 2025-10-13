A Fazenda 17: Michelle teme que romance com Shia seja usado contra ela no jogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Michelle desabafou que alguns aliados têm feito comentários sobre a relação, mas que nenhum deles a procurou diretamente para falar sobre o assunto

A relação entre Michelle e Shia ganhou novos contornos em A Fazenda 17, da Record TV.

Durante uma conversa na manhã desta segunda-feira (13), a jornalista revelou estar preocupada com a forma como os outros peões estão enxergando a aproximação entre os dois e afirmou temer que o sentimento possa se tornar um “ponto fraco” em futuras votações e dinâmicas do reality.

“Vou falar com o Fernando e o Nizam. Quero deixar claro que existe um sentimento, mas não temos nada. Só não quero que isso vire motivo de apontamento”, explicou.

Enquanto os dois estavam de mãos dadas, Shia também demonstrou preocupação com o rumo das especulações e comentou sobre as possíveis estratégias que o grupo pode adotar caso a relação seja usada contra eles no jogo.

É válido lembrar que Michelle é casada, mas o casal já trocou um beijo. Após a troca de carinho e assumirem estar apaixonados, os dois resolveram manter a amizade.



