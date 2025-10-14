Equipe de Rayane Figliuzzi se pronuncia sobre rumores de término com Belo
A equipe de Rayane Figliuzzi, atual participante de A Fazenda 17, usou as redes sociais nesta última segunda-feira (13), e resolveu se pronunciar em torno dos rumores que surgiram acerca do suposto término da relação entre ela e o cantor Belo.
Em comunicado, a equipe ressaltou que “o relacionamento de Rayane vem sendo mencionado dentro do programa desde o primeiro dia. As pessoas entraram em uma obsessão pelo relacionamento alheio e tentam, de qualquer forma, desmoralizá-la”.
A equipe ressaltou, ainda, que o foco principal deve estar na participação de Rayane Figliuzzi no reality show rural da Record, e não em sua vida pessoal, que é um aspecto íntimo e que deve ser respeitado.
Além disto, a nota oficial reforça que a relação entre Rayane Figliuzzi e Belo é pautada em “muito amor, carinho e companheirismo, sem precisar provar nada para ninguém”. A assessoria reafirma que o casal mantém um relacionamento saudável. Segundo o comunicado, o casal não sente necessidade de se justificar diante dos rumores, pois está focado em viver a relação de forma genuína e verdadeira.
Por fim, a eles afirmam que “Rayane tem muito apoio do seu parceiro aqui fora” e “estarão sempre juntos e torcendo um pelo outro na vida!”. O relacionamento entre Rayane Figliuzzi e Belo teve início após o fim do casamento do cantor com Gracyanne Barbosa.
